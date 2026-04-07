Datavault AI ofrecerá conferencias magistrales en CONV3RGENCE London y AssetRush × Zurich 2026

Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ: DVLT), líder en tecnologías de valoración de datos impulsadas por IA, monetización, credencialización, engagement digital y tokenización de activos del mundo real (RWA), anunció hoy que su CEO, Nathaniel T. Bradley, ofrecerá presentaciones magistrales de alto impacto en dos eventos europeos de referencia en innovación financiera esta primavera.

El 22 de abril de 2026, Bradley encabezará CONV3RGENCE London & The Digital Commonwealth Awards 2026 en el histórico Mansion House de Londres como socio principal (Flagship Partner). Un mes después, el 21 de mayo de 2026, ocupará el escenario principal como socio estratégico principal (Main Strategic Partner) en AssetRush × Zurich 2026, el «festival de innovación financiera» insignia de GenTwo en Kaufleuten Zurich, donde pronunciará el discurso de apertura y una intervención destacada sobre el futuro de los activos tokenizados.

Estas conferencias consecutivas en Europa se basan en la próxima presentación de Bradley en XRP Tokyo 2026 el 7 de abril, donde mostrará las capacidades de las tecnologías patentadas de Datavault AI Information Data Exchange® (IDE®), DataValue®, DataScore® y Data Vault Bank® AI Agent ante una audiencia internacional, destacando las oportunidades de tokenización de RWA impulsadas por datos en el XRP Ledger.

«Europa está lista para dar el salto cuántico hacia la innovación en RWA, y Datavault AI está aportando la tecnología disruptiva para hacerlo posible», afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI. «Desde la potencia financiera global de Londres, que está encontrando en la Web 3.0 el nuevo motor económico más allá de los modelos de deuda perpetua, hasta el epicentro fintech de Zúrich, estamos demostrando cómo nuestra plataforma impulsada por IA ofrece propiedad tokenizada, transparente y cibersegura de activos del mundo real. Desde minerales estratégicos y metales preciosos hasta bienes inmuebles y derechos de nombre, imagen y semejanza, Europa es rica en activos. Estas conferencias son más que intervenciones: son plataformas de lanzamiento para nuevas asociaciones, capital y un crecimiento explosivo en todo el continente».

En ambos eventos, Bradley destacará cómo la infraestructura propietaria de contratos inteligentes y los agentes de IA de Datavault AI están redefiniendo la tokenización de RWA: creando gemelos digitales verificables, valoraciones impulsadas por IA y participación en ingresos vinculados a la producción que convierten activos físicos ilíquidos en valores digitales accesibles globalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. AssetRush × Zurich 2026, en particular, se alinea perfectamente con el impulso de Datavault en la tokenización de recursos minerales de alta calidad en Estados Unidos e internacionales, ofreciendo un escenario ideal para conectar con inversores europeos en busca de oportunidades de RWA con alto potencial y conformes a la normativa.

Estas participaciones consolidan la posición de Datavault AI como proveedor de infraestructura de referencia para la tokenización de RWA de grado institucional y aceleran el liderazgo global de la compañía y la expansión de sus sistemas patentados en Asia, América del Norte y ahora en los foros más influyentes de innovación financiera de Europa.

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por IA, así como la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, así como tecnologías pioneras en el sector de transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal en alta definición, con propiedad intelectual que cubre la temporización del audio, la sincronización y la cancelación de interferencias multicanal.

La división de Ciencias de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura. La plataforma en la nube de Datavault AI proporciona soluciones integrales que sirven a múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más. Information Data Exchange® (IDE) permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a objetos de metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de Datavault AI es completamente personalizable e incluye automatización basada en IA y aprendizaje automático (ML), integración con terceros, analítica detallada de datos, automatización de marketing y monitorización publicitaria.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.