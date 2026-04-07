Financiar24 alcanza los 2 millones de clientes, consolidando su liderazgo en financiación online

Desde su lanzamiento, la plataforma perteneciente al grupo finlandés Draivi ha revolucionado la forma en que los consumidores acceden al crédito, logrando facilitar hasta la fecha más de 300 millones de euros en préstamos otorgados.

El rápido crecimiento de la empresa hasta alcanzar estos 2 millones de usuarios se fundamenta en su innovadora propuesta de valor: a través de una única solicitud, los usuarios reciben en cuestión de minutos múltiples ofertas personalizadas de entidades financieras, ahorrando horas de búsqueda en internet y facilitando el acceso a financiación de forma sencilla y segura.

Entre las claves del éxito que han impulsado este crecimiento destacan:

Proceso 100 % online y gratuito: sin papeleos, sin esperas y sin ningún tipo de coste o compromiso para el usuario.

sin papeleos, sin esperas y sin ningún tipo de coste o compromiso para el usuario. Alta tasa de aprobación: su sistema inteligente conecta el perfil crediticio del cliente con las financieras más afines.

su sistema inteligente conecta el perfil crediticio del cliente con las financieras más afines. Inclusión financiera: la plataforma ofrece soluciones reales de financiación incluso para perfiles que se encuentran en listas de morosidad como ASNEF, además de opciones para la reunificación de deudas.

la plataforma ofrece soluciones reales de financiación incluso para perfiles que se encuentran en listas de morosidad como ASNEF, además de opciones para la reunificación de deudas. Ofertas de bienvenida: posibilidad de obtener el primer préstamo de hasta 300 € al 0 % de interés, una gran ventaja para los nuevos usuarios.

«Alcanzar los 2 millones de clientes es el reflejo de la confianza que los usuarios depositan en nosotros cada día para resolver sus necesidades financieras. Nuestro objetivo siempre ha sido democratizar el acceso al crédito, haciéndolo transparente, rápido y accesible para todos. Este hito nos impulsa a seguir mejorando nuestra tecnología para ofrecer siempre las mejores condiciones del mercado.» — Dirección de Financiar24.

Con la mirada puesta en el futuro, Financiar24 planea seguir ampliando su red de partners financieros y optimizando su plataforma para que la gestión de las finanzas personales sea cada vez más ágil y sencilla.

Acerca de Financiar24

Es la plataforma líder de comparación de préstamos en España, que conecta a los consumidores con prestamistas de confianza en préstamos personales, tarjetas de crédito y productos de crédito alternativo. Como parte del portafolio de Draivi, Financiar24 ayuda cada mes a más de 50 mil consumidores españoles y residentes en España a encontrar soluciones financieras transparentes y personalizadas. Su plataforma permite solicitar préstamos personales desde 100 € hasta 30.000 €, así como tarjetas de crédito y servicios de reunificación de deudas.