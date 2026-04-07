Goodyear, reconocido por DAF Trucks como SPM Master Supplier por quinto año consecutivo

El programa SPM de DAF Trucks evalúa a los proveedores en función de una serie de criterios, como el desarrollo de productos, la excelencia operativa y el apoyo posventa. Los proveedores se clasifican como Master, Leader o Achiever, representando la categoría Master el nivel más alto de rendimiento.

El reconocimiento de Goodyear como SPM Master Supplier destaca su sólida asociación con DAF Trucks. Aprovechando las tecnologías avanzadas de neumáticos, soluciones digitales y capacidades de servicio, Goodyear apoya el enfoque de DAF Trucks en la eficiencia, la sostenibilidad y la entrega de valor a los operadores de vehículos comerciales.

«Recibir el Premio SPM Master por quinto año consecutivo refleja la fortaleza de nuestra larga colaboración con DAF Trucks», dijo Piotr Czyzyk, vicepresidente de Ventas de Vehículos Comerciales, EMEA en Goodyear. «Este reconocimiento subraya nuestro enfoque en ofrecer un rendimiento constante y apoyar a nuestros clientes con los mejores productos de su clase y soluciones avanzadas. Este reconocimiento continuo también habla de la dedicación y experiencia de nuestros equipos, que trabajan cada día para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y socios».

Acerca de The Goodyear Tire & Rubber Company

Goodyear es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo. Emplea a unas 63.000 personas y fabrica sus productos en 49 instalaciones en 19 países de todo el mundo. Sus dos Centros de Innovación en Akron, Ohio, y Colmar-Berg, Luxemburgo, se esfuerzan por desarrollar productos y servicios de última generación que establecen el estándar de tecnología y rendimiento para la industria.

Goodyear y DAF Trucks han mantenido una asociación a largo plazo centrada en el apoyo a los operadores de flotas comerciales. Goodyear ofrece una gama de neumáticos para camiones, soluciones de movilidad y servicios diseñados para mejorar la eficiencia, el tiempo de actividad y el coste total de propiedad.