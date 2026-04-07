Granada impulsa el ecosistema deeptech con el arranque del programa Deeptech Spin-off Discovery en el PTS

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada ha acogido hoy la sesión inaugural del programa Deeptech Spin-off Discovery (DSD) 2026, consolidando el inicio de una iniciativa estratégica orientada a transformar el conocimiento científico en empresas deeptech estructuradas y preparadas para captar inversión.

El acto, celebrado en la sede de la Fundación PTS Granada, ha reunido a proyectos científicos seleccionados, entidades colaboradoras, patrocinadores y agentes clave del ecosistema de innovación, en una jornada que ha marcado el arranque oficial del programa y ha puesto de manifiesto el creciente dinamismo del entorno deeptech en Andalucía.

Durante la sesión, se han presentado los proyectos participantes seleccionados tras el cierre del proceso de inscripción el pasado 27 de marzo, destacando su alto nivel científico y su potencial de transferencia al mercado. Estos equipos iniciarán ahora un proceso intensivo de estructuración empresarial orientado a su preparación para futuras rondas de inversión.

El evento ha contado con la bienvenida institucional de Luis González, gerente de la Fundación PTS Granada, quien ha destacado el papel del PTS como entorno tractor de innovación y transferencia tecnológica, así como la relevancia de iniciativas como DSD para impulsar la creación de empresas deeptech competitivas desde el ámbito científico. Asimismo, ha intervenido Carlos Sampedro, director de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, poniendo en valor el papel de la universidad en la generación de conocimiento y su transformación en proyectos empresariales con impacto real en el mercado.

Uno de los elementos diferenciales del programa es su carácter completamente gratuito para los equipos seleccionados, gracias al compromiso de sus patrocinadores principales CaixaBank, Kaudal, Eurofunding y FLM, que permiten eliminar barreras económicas en una fase crítica para investigadores y emprendedores científicos.

La iniciativa cuenta además con la colaboración institucional de la Universidad de Granada, la Fundación PTS Granada, la Cámara de Comercio de Granada, FIBAO, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS) y Hoffmann Eitle, configurando un ecosistema coordinado que refuerza la posición de Granada como uno de los polos emergentes del desarrollo deeptech en el sur de Europa.

Durante la jornada se ha presentado la metodología del programa, basada en el desarrollo progresivo del proyecto empresarial a través del «pitch» como eje vertebrador. A lo largo de las próximas semanas, los equipos trabajarán en la definición de su propuesta de valor, modelo de negocio, estrategia de acceso al mercado y planificación financiera, así como en la estructuración de su base tecnológica, propiedad intelectual y hoja de ruta regulatoria.

El programa Deeptech Spin-off Discovery 2026 se desarrollará mediante un formato híbrido que combina sesiones online con encuentros presenciales, culminando en un Demo Day final donde los proyectos presentarán su evolución ante inversores y agentes del ecosistema.

Durante la sesión, se han presentado los proyectos participantes seleccionados tras el cierre del proceso de inscripción el pasado 27 de marzo, destacando su alto nivel científico y su potencial de transferencia al mercado. Estos equipos iniciarán ahora un proceso intensivo de estructuración empresarial orientado a su preparación para futuras rondas de inversión.

La iniciativa cuenta además con la colaboración institucional de la Universidad de Granada, la Fundación PTS Granada, la Cámara de Comercio de Granada, Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero (FIBAO), el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS)y Hoffmann Eitle, consolidando una alianza estratégica entre universidad, entorno tecnológico y tejido empresarial. Esta colaboración refuerza el papel de Granada como uno de los polos emergentes del desarrollo deeptech en el sur de Europa.

El programa está orientado a spin-offs universitarias en fase temprana, grupos de investigación con resultados transferibles, proyectos deeptech que deseen constituirse como empresa e investigadores que quieran llevar su tecnología al mercado, especialmente en ámbitos como biotech, healthtech, inteligencia artificial aplicada o hardware científico.

Más allá de una formación tradicional en emprendimiento, DSD propone una metodología de trabajo basada en el pitch como columna vertebral del proceso. Los equipos seleccionados contarán con el acompañamiento de mentores y expertos procedentes de la industria, profesionales de reconocido prestigio que guiarán a los participantes en las decisiones clave para convertir ciencia en empresa: oportunidad de mercado, propuesta de valor, modelo de negocio y acceso al mercado.