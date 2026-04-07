IESE Business School reconoce a Xavier Gastaminza como uno de los 40 emprendedores en IESE 40under40 – 2026

IESE Business School ha seleccionado a Xavier Gastaminza como uno de los 40 emprendedores reconocidos en IESE 40under40 – 2026, una iniciativa que distingue a emprendedores e innovadores de la comunidad alumni global de IESE menores de 40 años por el liderazgo, la trayectoria y el impacto de sus proyectos.

La selección reconoce una trayectoria construida entre la dirección ejecutiva, la estrategia, la negociación y el emprendimiento en sectores como tecnología, hospitality, residencial y economía azul. Actualmente, Xavier Gastaminza es cofundador de Green Vision Hub, grupo del que forman parte Granada Beach & Golf Apartments by Homity y Homity Living, y además es cofundador de Blue Regeneration.

Granada Beach & Golf Apartments by Homity desarrolla un modelo de alojamiento turístico prémium en la Costa Tropical de Granada, junto a playa y campo de golf. Homity se centra en viviendas sostenibles para alquiler residencial en la Comunidad de Madrid. Blue Regeneration trabaja en la regeneración de ecosistemas marinos y playas mediante tecnología propia Biorock, con foco en soluciones de impacto ambiental positivo.

«Recibo este reconocimiento como una responsabilidad adicional para seguir siendo muy selectivo con los proyectos y decisiones en los que me involucro, especialmente cuando afectan de forma duradera al control, al valor o a la reputación. Para mí, el liderazgo se demuestra en la calidad del criterio con el que se toman decisiones de largo alcance», afirma Xavier Gastaminza.

Los 40 emprendedores reconocidos en la edición 2026 serán homenajeados el 12 de mayo de 2026 en el campus de IESE en Barcelona, en un encuentro que reunirá a emprendedores, inversores, profesores y miembros de la comunidad internacional de IESE.

Más información en la nota oficial publicada en XavierGastaminza.com: https://xaviergastaminza.com/iese-40under40-2026