Karbon-X amplía su plataforma climática empresarial mediante una alianza estratégica con carbon-connect AG

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono regulados y voluntarios, anunció hoy una colaboración estratégica con carbon-connect AG («carbon-connect»), una firma suiza de contabilidad de gases de efecto invernadero (GEI) y asesoramiento en sostenibilidad.

La colaboración marca una nueva expansión de la plataforma climática empresarial de Karbon-X, reforzando sus capacidades de medición de carbono, asesoramiento en descarbonización y monitorización continua para clientes corporativos y regulados.

Karbon-X liderará la relación comercial y la integración de clientes, incorporando la experiencia técnica de carbon-connect en su marco de soluciones climáticas de extremo a extremo.

La oferta de servicios mejorada incluye:

Contabilidad completa de emisiones de Alcance 1, 2 y 3.

Planificación e implementación de reducción de emisiones.

Cumplimiento normativo específico por país, informes ESG y de sostenibilidad.

Cuantificación de carbono de productos y análisis de ciclo de vida.

Cálculo de la huella de carbono de eventos.

Apoyo estratégico en la implementación de sostenibilidad.

A medida que evolucionan los requisitos regulatorios y los estándares de divulgación se vuelven más estrictos, las organizaciones buscan socios integrados capaces de apoyar tanto la medición de emisiones como la ejecución en el mercado. Esta colaboración respalda la estrategia de Karbon-X de ampliar su oferta de servicios de nivel empresarial y profundizar en relaciones con clientes a largo plazo. Al reforzar su infraestructura de asesoramiento y cuantificación, Karbon-X mejora su capacidad para apoyar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de gestión del carbono, desde la evaluación inicial hasta el comercio de cumplimiento, la adquisición de créditos y la estrategia de carbono a largo plazo.

«Esta colaboración amplía la profundidad, precisión y escalabilidad de nuestra plataforma empresarial de carbono», afirmó James Cahalin, director de Ingresos de Karbon-X. «A medida que la regulación climática y la responsabilidad corporativa siguen avanzando, las organizaciones necesitan una contabilidad de carbono sólida acompañada de estrategias de implementación accionables. Ampliar estas capacidades nos permite abordar proyectos de mayor envergadura, profundizar la relación con los clientes y aumentar el valor que ofrecemos a nuestros clientes conjuntos».

carbon-connect AG, con sede en Volketswil, Suiza, ofrece servicios de contabilidad de GEI corporativos y asesoramiento en sostenibilidad a organizaciones que buscan medir, gestionar y reducir emisiones en sus operaciones y cadenas de valor.

«Nos complace colaborar con Karbon-X mientras continúa ampliando su infraestructura climática empresarial», afirmó Pascal Freudenreich, director ejecutivo de carbon-connect AG. «Juntos, estamos permitiendo que las organizaciones pasen de la medición de emisiones a una planificación estructurada de la descarbonización con claridad, credibilidad y rigor operativo».

La colaboración impulsa aún más la estrategia de Karbon-X de construir una infraestructura climática escalable de nivel empresarial en mercados regulados, mercados voluntarios y desarrollo de proyectos, y permite una prestación de servicios integrada en medición, reducción y ejecución en el mercado, reforzando su papel como socio integral para organizaciones que afrontan la transición energética global.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios de extremo a extremo en mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo en la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com

Sobre carbon-connect AG

carbon-connect AG es una firma suiza especializada en contabilidad de gases de efecto invernadero y asesoramiento en sostenibilidad, centrada en la medición de la huella de carbono corporativa, informes ESG y desarrollo de estrategias de descarbonización. Más información en www.carbon-connect.ch/en