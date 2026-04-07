Visitas privadas en Kategora Oceanika para invertir en apartamentos hoteleros en Málaga

Kategora Oceanika, el proyecto de apartamentos hoteleros en inversión de la promotora vasca Kategora en Torremolinos (Málaga) —reconocido como el mayor edificio hotelero en madera del sur de Europa e impulsado por la promotora malagueña Nuovit— invita a potenciales inversores a participar en las visitas privadas para grupos reducidos que se organizarán los próximos 22, 23 y 24 de abril de 2026, con inscripción ya disponible a través de este enlace. Esta iniciativa incluye un recorrido guiado por el complejo y sus apartamentos, donde los asistentes podrán conocer en detalle el modelo de inversión desarrollado por Kategora y descubrir de primera mano las características de este activo compuesto por 180 apartamentos. Con el 50 % de sus unidades ya vendidas, el complejo se encuentra en funcionamiento desde principios de marzo, operado por su marca hotelera Kora Living bajo el nombre de Kora Olea.

Ubicado a escasos minutos de la Playa de Los Álamos, con una excelente conexión con el centro de Málaga y el aeropuerto internacional, Kategora Oceanika ha supuesto una inversión de 40 millones de euros y cuenta con 10.000 m² construidos. El proyecto responde al modelo Flex de Kategora, basado en alojamientos situados en áreas urbanas estratégicas, bien comunicados y orientados a estancias de corta y media duración, con una clara vocación de integración en el entorno local. Como señala Kepa Apraiz, CEO y fundador de Kategora y Kora Living: «Estas jornadas de puertas abiertas permitirán acercar a los potenciales inversores a la realidad del proyecto. Poder visitar un activo ya operativo, recorrer sus espacios y comprender el modelo de inversión y de alojamiento sostenible que impulsamos desde Kategora ofrece una visión clara de la solidez del activo y de su atractivo como inversión a largo plazo».

Kategora Oceanika destaca por su oferta de espacios comunes. El complejo dispone de más de 1.200 m² de áreas interiores y más de 5.000 m² de zonas exteriores, que incluyen piscina, gimnasio, espacios de coworking, áreas gastronómicas, solárium, jardines y zonas de encuentro diseñadas para fomentar la interacción entre huéspedes. Parte de estos servicios estarán también abiertos a empresas y usuarios externos, reforzando su vocación como dinamizador social, cultural y económico de la zona.

Desde el punto de vista constructivo, el proyecto ha sido diseñado por los estudios Bakpak y Eovastudio, con interiorismo de HMY Consulting & Design. La ingeniería, fabricación industrializada de la madera y montaje ha sido realizada por Egoin Wood Group, utilizando madera laminada y CLT con certificación PEFC procedente de bosques gestionados de forma sostenible. En total, el edificio incorpora 3.500 m³ de madera de pino radiata y alerce, lo que equivale a 3.500 toneladas de CO₂ almacenadas en su estructura.

Además, Kategora Oceanika incorpora diversas estrategias de eficiencia energética, como sistemas de aerotermia, 144 paneles fotovoltaicos, ventilación cruzada, una envolvente térmica altamente eficiente y el uso de vegetación autóctona de bajo consumo hídrico. Gracias a este enfoque integral, el complejo ha obtenido una calificación «Muy buena» en la certificación BREEAM. Para Eneko Balda, Chief Development Officer de Kategora, «la industrialización en madera y el diseño pasivo del complejo permite alcanzar niveles muy altos de eficiencia energética y confort térmico, mejorando la experiencia de los usuarios durante todo el año, especialmente en un destino con las condiciones climáticas de la Costa del Sol».

Bajo el modelo de alojamiento flexible, con estancias de corta y media duración, Kategora Oceanika se presenta como una solución habitacional complementaria operada bajo licencia hotelera que combina servicios propios de un hotel con estancias flexibles adaptadas a las nuevas formas de viajar y trabajar. «El Flex Living responde a una demanda creciente de alojamiento temporal en ciudades y destinos con fuerte dinamismo económico y turístico. En este contexto, proyectos como Kategora Oceanika ofrecen a los inversores un activo con gestión profesionalizada y vocación de largo plazo», destaca Apraiz.

El éxito del modelo ‘Flex’ de Kategora en Vitoria-Gasteiz, con Kora Green City —el mayor alojamiento Passivhaus de Europa—, se refleja en los resultados obtenidos en 2025: una rentabilidad neta (fija y variable) superior al 9 % y una ocupación del 95 %. A ello se suma Kora Nivaria Beach, su complejo ‘Beach’ en Tenerife, que el pasado año también superó el 9% de rentabilidad neta, con una ocupación del 93 %. En este contexto, estas jornadas permitirán acercarse el futuro del Flex Living en Málaga, donde Kategora Oceanika proyecta una rentabilidad neta estimada del 6,5 % anual, con apartamentos disponibles desde los 238.000 euros.

Su emplazamiento estratégico en la Costa del Sol, uno de los principales destinos turísticos del país —con más de 14,7 millones de pasajeros al año—, se ve reforzado por la proximidad al Parque Tecnológico de Málaga, uno de los principales polos de innovación del sur de Europa. Un contexto que consolida a Kategora Oceanika como un activo bien posicionado para generar valor a largo plazo, combinando demanda turística, dinamismo empresarial, alta calidad arquitectónica y una gestión profesionalizada.

Las jornadas incluirá visitas guiadas por parte del equipo comercial de Kategora, quienes estarán disponibles para resolver todas las preguntas de los asistentes y compartir los detalles del proyecto. Los interesados en participar en las visitas privadas del 22, 23 y 24 de abril podrán reservar su plaza en el siguiente enlace y descubrir de primera mano cómo el Flex Living se consolida como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado inmobiliario europeo.