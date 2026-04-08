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Atos impulsa la modernización SAP de Alsea con una migración estratégica a SAP RISE sobre AWS

Atos, líder en transformación digital impulsada por inteligencia artificial y con una sólida experiencia en proyectos de gran complejidad, ha sido elegida por Alsea —uno de los mayores operadores de restauración en Latinoamérica y Europa, con más de 4.000 establecimientos en 11 países y marcas globales como Starbucks, Domino’s Pizza o VIPS— para apoyar su estrategia de modernización tecnológica basada en la evolución de sus sistemas SAP

Archivado en: Notas de Prensa

Con el objetivo de impulsar su crecimiento, reforzar la resiliencia de sus operaciones y habilitar nuevas capacidades digitales, Alsea ha emprendido un proyecto que combinó la migración, actualización y adecuación técnica de sus entornos desde el centro de datos de Tres Cantos (Madrid) hacia SAP RISE sobre AWS, con despliegues en Virginia y Texas (EE. UU.)

Migración y modernización a gran escala
Además de la reubicación de la infraestructura, el proyecto incluyó una profunda optimización técnica y funcional de los sistemas SAP. Se revisaron y ajustaron más de 1.200 procesos de negocio, se adaptaron 5.000 programas ABAP —garantizando compatibilidad y rendimiento en el nuevo entorno— y se migraron e integraron 72 interfaces críticas.

Más agilidad, innovación y capacidad de crecimiento
Gracias esta transformación, Alsea dispone ahora de una plataforma más ágil y escalable, preparada para acompañar el crecimiento de la compañía y habilitar nuevas iniciativas digitales.

La nueva arquitectura sienta las bases para una evolución futura hacia servicios cloud avanzados y nuevas capacidades digitales, permitiendo a Alsea incorporar progresivamente innovaciones tecnológicas según sus necesidades de negocio. Asimismo, la modernización del entorno SAP mejora la eficiencia operativa, la estabilidad y la capacidad de adaptación de la plataforma ante futuros retos de crecimiento.

Alianza reforzada
Este proyecto ha consolidado la relación estratégica entre Alsea y Atos, reforzando el compromiso de Atos de acompañar a sus clientes en procesos de transformación tecnológica seguros, eficientes y orientados al negocio. Con SAP RISE sobre AWS, Alsea cuenta ahora con una base tecnológica más moderna y resiliente, preparada para evolucionar sus sistemas y afrontar con garantías los retos futuros.

Gabriel Muñoz, responsable de SAP en Atos Iberia, declaró: «Estamos encantados de haber apoyado a Alsea en este ambicioso proceso de modernización, ayudándole a construir una plataforma tecnológica más ágil, resiliente y preparada para el futuro. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia operativa y con permitir que nuestros clientes impulsen la eficiencia, la innovación y el crecimiento sostenible mediante la transformación digital».

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