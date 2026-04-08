Datavault AI anuncia 750 millones de dólares en contratos de tokenización en el primer trimestre de 2026

Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), líder en valoración de datos impulsada por IA, monetización, credencialización, interacción digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real (RWA), anunció hoy que firmó contratos de tokenización por un total de 750 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, generando aproximadamente 77 millones de dólares en comisiones asociadas que cubren banca, licencias de propiedad intelectual, acuñación y servicios relacionados. Estos contratos respaldan la previsión de ingresos previamente comunicada por la compañía para todo el año 2026 de al menos 200 millones de dólares.

Los 750 millones de dólares en contratos firmados durante el trimestre abarcan cuatro categorías clave de activos, con comisiones de tokenización de la siguiente manera: minería de cobre y oro y comisiones asociadas que cubren banca, licencias de propiedad intelectual, etc. En paralelo a esta actividad, la compañía también anunció el relanzamiento previsto este trimestre de sus plataformas de intercambio principales: Information Data Exchange (IDE), Sports Illustrated Exchange (SIx), New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) e International Elements Exchange (IEE). Estas plataformas patentadas contarán con capacidades mejoradas de valoración impulsada por IA, contratos inteligentes y funciones de negociación transparente para activos de datos, publicidad, NIL deportivo y activos del mundo real tokenizados, respectivamente.

«Asegurar 750 millones de dólares en contratos de tokenización durante el primer trimestre subraya la creciente demanda de nuestras tecnologías de intercambio patentadas y de nuestra infraestructura de activos del mundo real», afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO y presidente de Datavault AI. «El relanzamiento de IDE, SIx, IEE y NYIAX con funciones de IA mejoradas, incluidas integraciones con CLEAR, WatsonX AI y Fiserv, impulsará aún más la creación de valor para nuestros socios y partes interesadas, y estas firmas de contratos refuerzan nuestra confianza en la previsión de ingresos para todo 2026 de al menos 200 millones de dólares».

Estas firmas de contratos se basan en el impulso de la compañía y respaldan su objetivo previamente comunicado de ingresos para todo 2026 de al menos 200 millones de dólares.

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) es pionera en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian® para transmisión de sonido inalámbrica espacial y multicanal en alta definición. La división de Ciencias de Datos aprovecha Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para permitir la percepción, valoración y monetización segura de datos en múltiples industrias, incluyendo deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más.

Information Data Exchange® (IDE®) es una tecnología de intercambio de tokens impulsada por Nasdaq Financial Infrastructure; la compañía posee y opera plataformas de intercambio basadas en su tecnología patentada, incluyendo, entre otras, International Elements Exchange (IEE), Sports Illustrated Exchange (SIx), New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) y American Political Exchange (APE). La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.