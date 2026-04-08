FC Barcelona Femení, campeonas U19 y U14 del Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament 2026

El equipo FC Barcelona Femení U19 se proclamó campeón del Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament 2026 tras imponerse en la final al Atlético de Madrid en un emocionante encuentro disputado el pasado 5 de abril en el Campo de Fútbol de Magaluf, Mallorca.

El partido finalizó con empate 1-1, resolviéndose en la tanda de penaltis, donde el conjunto blaugrana logró alzarse con la victoria en un duelo muy igualado entre dos de las principales canteras del fútbol femenino nacional.

Además del título en categoría U19, el FC Barcelona Femení también se coronó campeón en la categoría U14, mientras que el SL Benfica se llevó el triunfo en la categoría U16, completando así un palmarés de alto nivel internacional.

Esta cuarta edición del torneo femenino, organizado por la Academia Vicente del Bosque, reunió a 35 equipos procedentes de 10 países y a más de 700 jugadoras de entre 13 y 18 años, consolidándose como una de las competiciones de referencia en el fútbol base femenino a nivel internacional.

Durante cinco días de competición, del 1 al 5 de abril, se disputaron más de 80 partidos en las instalaciones deportivas del municipio de Calvià, Mallorca. El torneo contó con la participación de clubes de primer nivel como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid CF, Madrid CFF, así como academias y equipos internacionales como Villarreal Academy, Boo FF, ULF Academy o SL Benfica.

Más allá de la competición, el evento destacó por su apuesta por la promoción cultural y los valores del deporte base. Entre las actividades paralelas, se celebró una muestra de baile tradicional en promoción de la cultura mallorquina y la conferencia «Mujer y Deporte», un espacio de inspiración para las jóvenes jugadoras que contó con la participación de Marta Pérez, exjugadora profesional de baloncesto; Brigitte Yagüe, referente del taekwondo español; y Marta Sanpas, periodista deportiva en IB3 Radio.

El torneo estuvo cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears, patrocinado por la Fundació Calvià 365 y contó con el apoyo institucional de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, reforzando así la proyección turístico-deportiva de Mallorca a nivel internacional.

Tras el éxito de participación y nivel deportivo de esta edición, la organización ya mira hacia la próxima cita: el Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque, en su quinta edición masculina, que se celebrará en Calvià del 19 al 24 de junio de 2026.