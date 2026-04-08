IDC define la próxima era de la inteligencia tecnológica con introducción de IDC Quanta™ en Directions 2026

IDC inauguró hoy IDC Directions 2026, su evento insignia para clientes, reuniendo a líderes tecnológicos, analistas y expertos del sector para analizar las fuerzas que están transformando el mercado tecnológico global y presentar una importante evolución en la forma en que se proporciona la inteligencia tecnológica.

En el centro del evento de este año se encuentra IDC Quanta™, una nueva plataforma impulsada por IA que establece lo que IDC define como la capa de inteligencia tecnológica para la economía de la IA.

A medida que la inteligencia artificial acelera el ritmo de los negocios y comprime los ciclos de decisión, IDC está redefiniendo su papel de ser un destino de investigación y datos a una capacidad de inteligencia integrada que ofrece información fiable directamente en los flujos de trabajo donde se toman las decisiones.

«La IA está comprimiendo el tiempo en todo el mercado tecnológico, y eso rompe el modelo tradicional de investigación», afirmó Lorenzo Larini, CEO de IDC. «Los líderes no necesitan más ruido. Necesitan inteligencia que aparezca en el momento, basada en datos en los que confían y lista para usar. IDC Quanta lo hace posible. Creemos que definirá el próximo capítulo de esta industria».

Definiendo la capa de inteligencia tecnológica

IDC Quanta™ surgió de la colaboración con algunos de los proveedores tecnológicos y compradores empresariales más avanzados del sector, dando forma a una plataforma diseñada para cómo se toman decisiones hoy en día. Presentada en Directions, IDC Quanta™ se basa en cinco principios de diseño diferenciados que redefinen cómo se proporciona la inteligencia tecnológica:

Integrada – Inteligencia dentro de los flujos de trabajo: IDC Quanta™ ofrece inteligencia directamente dentro de las herramientas que los profesionales ya utilizan, comenzando con el correo electrónico y ampliándose a plataformas de colaboración e IA. Al eliminar la necesidad de buscar, cambiar de contexto o sintetizar manualmente información, IDC permite una toma de decisiones más rápida y fluida.

IDC Quanta™ ofrece inteligencia directamente dentro de las herramientas que los profesionales ya utilizan, comenzando con el correo electrónico y ampliándose a plataformas de colaboración e IA. Al eliminar la necesidad de buscar, cambiar de contexto o sintetizar manualmente información, IDC permite una toma de decisiones más rápida y fluida. Contextual – El contexto empresarial combinado con la inteligencia de IDC: las organizaciones pueden incorporar de forma segura sus propios datos, documentos y contenidos de terceros en IDC Quanta™, analizándolos junto con la investigación de IDC en un único entorno. La plataforma mantiene el contexto a lo largo de las interacciones, permitiendo información más relevante, personalizada y en constante mejora.

las organizaciones pueden incorporar de forma segura sus propios datos, documentos y contenidos de terceros en IDC Quanta™, analizándolos junto con la investigación de IDC en un único entorno. La plataforma mantiene el contexto a lo largo de las interacciones, permitiendo información más relevante, personalizada y en constante mejora. Segura – Privacidad y control de nivel empresarial : IDC Quanta está diseñada con un estricto aislamiento de datos y gobernanza en su núcleo. Los datos de los clientes permanecen privados, nunca se utilizan para entrenar modelos y están totalmente protegidos dentro de un entorno seguro, garantizando que las organizaciones puedan aplicar la inteligencia con confianza en decisiones críticas.

: IDC Quanta está diseñada con un estricto aislamiento de datos y gobernanza en su núcleo. Los datos de los clientes permanecen privados, nunca se utilizan para entrenar modelos y están totalmente protegidos dentro de un entorno seguro, garantizando que las organizaciones puedan aplicar la inteligencia con confianza en decisiones críticas. Proactiva – La información que se necesita sin pedirla: IDC Quanta proporciona inteligencia programada automáticamente, ayudando a los responsables de la toma de decisiones a adelantarse. Descubre información más rápido mediante señales de tendencias, patrones anonimizados de pares y sugerencias de próximas preguntas, eliminando la necesidad de solicitudes repetidas de información frecuente.

IDC Quanta proporciona inteligencia programada automáticamente, ayudando a los responsables de la toma de decisiones a adelantarse. Descubre información más rápido mediante señales de tendencias, patrones anonimizados de pares y sugerencias de próximas preguntas, eliminando la necesidad de solicitudes repetidas de información frecuente. Rigurosa – Inteligencia en la que poder respaldarse: IDC Quanta se basa en más de 60 años de datos propios, investigación y experiencia de analistas, ofreciendo respuestas con fuentes citables y total transparencia sobre la metodología y los datos subyacentes. A diferencia de herramientas de IA comunes, cada resultado es trazable a inteligencia fiable de IDC.

Impulsando flujos de trabajo de decisión basados en IA

IDC también anunció que está desarrollando un servidor Model Context Protocol (MCP) para la capa de inteligencia tecnológica de la economía de la IA y que colabora con Anthropic para llevar la inteligencia de IDC directamente a los flujos de trabajo de Claude.

A través de esta colaboración, las organizaciones obtendrán acceso basado en derechos a la investigación, datos y metodologías propias de IDC de forma nativa dentro de los entornos de Anthropic mediante MCP y plugins. Este enfoque permite acceder a la inteligencia de IDC no como un destino separado, sino como una extensión fluida de las herramientas de IA que las empresas ya utilizan.

El resultado es una nueva clase de flujos de trabajo agénticos, donde la IA va más allá de responder preguntas para ejecutar tareas de investigación en nombre del usuario. Estos flujos de trabajo pueden incluir la navegación por fuentes, la síntesis de datos de clientes y de IDC, la generación de resultados estructurados y la producción de entregables accionables.

Al integrar la inteligencia de IDC en entornos nativos de IA, IDC Quanta transforma la IA de un asistente capaz en un operador fiable para la toma de decisiones empresariales.

De la investigación a la inteligencia integrada

IDC Quanta™ representa un cambio fundamental desde el consumo de investigación estática a través de portales cerrados hacia una inteligencia continua e integrada que escala en toda la empresa.

«En mi trabajo, donde antes se necesitaban semanas de tiempo humano para sacar conclusiones leyendo cientos de informes, ahora puedo hacerlo en minutos», afirmó Mark Terranova, director de Relaciones con Analistas Globales en Kyndryl. «Eso significa que puedo atender a mis stakeholders internos mucho más rápido y con mejores insights. La IA necesita interactuar con el ser humano. Así es como se obtienen buenas respuestas y, en mi opinión, ese es un diferenciador clave de IDC en este momento».

Se espera que IDC Quanta™ esté disponible de forma general en el verano de 2026. Registrarse ahora para recibir notificaciones en su lanzamiento: idc.com/jointhewaitlist.

Sobre IDC

International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia tecnológica de confianza, servicios de asesoramiento y eventos. Con más de 1.000 analistas en todo el mundo, IDC ofrece experiencia global, regional y local en tecnología, benchmarking y aprovisionamiento de TI, así como en oportunidades y tendencias del sector en más de 100 países. Los análisis e insights de IDC ayudan a profesionales de TI, ejecutivos empresariales y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas en datos y a alcanzar sus principales objetivos de negocio. Para más información sobre IDC, visitar www.idc.com. Seguir a IDC en X en @IDC y en LinkedIn. Suscribirse al blog de IDC para noticias e insights del sector.