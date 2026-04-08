Neurocirujanos de Vithas advierten sobre el dolor de espalda, una de las principales causas de baja médica

El absentismo laboral en España se mantiene en máximos históricos, con una tasa del 7 % de las horas pactadas perdidas en el último año, según Randstad Research a partir de datos del INE. En este contexto, el dolor lumbar se sitúa entre las principales causas médicas de incapacidad temporal.

El Dr. Manuel J. de la Torre, neurocirujano y director del servicio de Neurocirugía de Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, señala que «el dolor de espalda es una ‘epidemia silenciosa’ que limita la funcionalidad y el rendimiento y, cuando se cronifica, condiciona de forma significativa la vida laboral y personal». A nivel global, el dolor lumbar es la principal causa de años vividos con discapacidad y afecta a más de 450 millones de personas en edad laboral, con un aumento superior al 50 % desde 1990.

De La Torre explica que entre las patologías de la columna asociadas con mayor frecuencia al dolor lumbar y a la limitación funcional se encuentran las hernias discales lumbares, la estenosis del canal lumbar, la degeneración discal lumbar y la inestabilidad vertebral y espondilosis. «Se trata de procesos relacionados con el envejecimiento, trabajos físicamente exigentes, traumatismos repetidos o estilos de vida sedentarios».

«Una parte importante de estos cuadros puede prevenirse o mejorar significativamente con un diagnóstico precoz, un manejo adecuado del dolor y técnicas quirúrgicas avanzadas mínimamente invasivas», añade. La prevención y el diagnóstico precoz resultan fundamentales, especialmente si se considera el impacto económico del absentismo asociado a las incapacidades temporales, cuya pérdida de productividad en España se estima en torno al 5,4 % del PIB.

Se calcula que entre el 70 % y el 80 % de la población sufrirá dolor de espalda en algún momento de su vida, y una parte desarrollará cuadros crónicos. Además, factores emocionales como el miedo al movimiento o la catastrofización del dolor incrementan la discapacidad y favorecen la cronificación. «El paciente con dolor prolongado tiende a moverse menos, entrando en un círculo de inactividad, más dolor y mayor limitación», apunta el neurocirujano.

La cirugía de columna ha experimentado un avance notable con la incorporación de técnicas mínimamente invasivas, sistemas de navegación quirúrgica e instrumentación más precisa que permiten tratar patologías complejas con menor agresión sobre los tejidos y tiempos de recuperación más cortos. Estas técnicas reducen el dolor postoperatorio, acortan la estancia hospitalaria y favorecen una reincorporación más temprana a la actividad laboral.

«Hoy tratamos hernias discales, estenosis de canal e inestabilidades vertebrales con incisiones más pequeñas, mejor control de la anatomía y una planificación más detallada gracias a la neuroimagen y a los sistemas de navegación», explica el Dr. De la Torre. «Nuestro objetivo no es operar más, sino operar mejor: solo cuando está claramente indicado, con la técnica menos agresiva y con un plan de rehabilitación orientado a que el paciente recupere su vida normal y trabajo lo antes posible».

El Dr. Manuel de la Torre cuenta con más de 25 años de experiencia en cirugía de columna, con especial dedicación al tratamiento de patologías degenerativas.