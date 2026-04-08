The Factory School lanza dos programas IA para arquitectura e interiorismo con título propio universitario

La integración de la Inteligencia Artificial en arquitectura e interiorismo está redefiniendo la forma de proyectar y de construir propuestas. The Factory School ha lanzado dos nuevos Programas Profesionales en Inteligencia Artificial, uno para Arquitectura y otro para Interiorismo, con título universitario propio acreditado por la UTAMED (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo). Estos cursos tienen como objetivo aprender una metodología de trabajo IA estructurada que permita tomar mejores decisiones desde la fase cero y reducir los tiempos a lo largo del proyecto.

«En arquitectura, el verdadero sobrecoste no suele estar en diseñar, sino en rectificar tarde. La inteligencia artificial permite anticipar decisiones, comparar escenarios con mayor criterio y reducir la incertidumbre desde las primeras fases. Por eso este programa no gira en torno a herramientas, sino a una metodología de trabajo basada en IA aplicada de forma estratégica.«, señala Francisco Palomo, arquitecto responsable de Innovación con IA para Arquitectura e Interiorismo en The Factory School.

En los últimos meses, el volumen de contenido sobre IA se ha centrado en la generación de imágenes. Sin embargo, el cambio tangible está ocurriendo en los flujos de trabajo profesionales, en cómo se analiza la información del proyecto, cómo se comparan alternativas, cómo se define un criterio y cómo se mantiene coherencia en el resultado final. El valor de la IA es reforzar el criterio profesional con procesos más eficientes y controlados desde la fase cero.

Según datos de The Factory School se reportan reducciones de entre el 70% y el 80% en tareas de ideación, comparación de alternativas y elaboración de diferentes propuestas, es decir, algo que antes llevaba una semana de trabajo, ahora se realiza en pocas horas.

Los dos Programas Profesionales se han diseñado para integrar la IA de forma estratégica desde las primeras etapas. El curso de IA para Arquitectura está orientado a arquitectos que buscan aplicar IA durante todo el proceso arquitectónico, desde el análisis de contexto y normativa, hasta la exploración formal y volumétrica, la coherencia global y la elaboración de una entrega profesional.

Por su parte, el curso de IA para Interiorismo también abarca todas las fases de un proceso creativo de diseño de interiores, desde la definición de concepto y dirección creativa, la exploración de estilos, materiales, iluminación y atmósferas, hasta la construcción de diseños coherentes, presentables y aceptables por el cliente, reduciendo cambios y acelerando la toma de decisiones.

Ambos programas se imparten en modalidad online tutorizada, con una duración de entre 4 y 6 meses y acceso completo a contenido por todo un año. Además, incluyen opciones de becas y financiación para facilitar el acceso a una formación alineada con las necesidades actuales del mercado.

La incorporación del título propio de The Factory School con la UTAMED (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo) refuerza el reconocimiento académico de estos itinerarios formativos y responde a la creciente demanda de perfiles capaces de integrar tecnología avanzada con rigor metodológico y criterio aplicado en entornos proyectuales.