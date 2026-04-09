La calefacción conectada aumenta el consumo si no se configura correctamente según Bosch Home Comfort

La digitalización del hogar ha impulsado la instalación de sistemas de calefacción conectados que permiten controlar la temperatura desde el móvil. Sin embargo, disponer de un sistema inteligente no garantiza automáticamente ahorro energético. Una configuración inadecuada o el uso limitado de sus funcionalidades puede traducirse en un mayor consumo.

Temperaturas fijas durante demasiadas horas, ausencia de programación adaptada a la ocupación real o el mantenimiento de ajustes por defecto son algunos de los errores más habituales. En un contexto de precios energéticos elevados, estos desajustes pueden tener un impacto directo en la factura.

Para que la conectividad se traduzca en ahorro, el sistema debe trabajar con programación precisa, adaptación a rutinas reales y seguimiento del funcionamiento. Soluciones como el controlador inteligente EasyControl CT 200 permiten ajustar la calefacción de forma avanzada, visualizar el rendimiento del sistema y optimizar los tiempos de encendido y apagado desde una aplicación móvil.

Más allá del control remoto, este tipo de tecnología incorpora funciones que influyen directamente en el rendimiento. La función de autoaprendizaje, por ejemplo, memoriza los hábitos del hogar y adapta automáticamente la gestión del calor para que la vivienda alcance la temperatura deseada justo cuando se necesita, evitando que el sistema funcione más tiempo del imprescindible. A ello se suma el control de presencia mediante geolocalización, que detecta si los ocupantes están en casa o no y ajusta la climatización en consecuencia, reduciendo consumos innecesarios cuando la vivienda permanece vacía.

La aplicación permite además establecer una programación semanal detallada tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria, supervisar el consumo y detectar posibles anomalías en el funcionamiento. Este seguimiento continuo facilita corregir desviaciones antes de que se reflejen en la factura.

Otro elemento clave es la posibilidad de personalizar la temperatura por estancia al combinar el controlador con válvulas termostáticas inteligentes de radiador. De este modo, el sistema calienta solo los espacios que se utilizan y a la temperatura adecuada en cada caso, evitando el gasto asociado a mantener todas las habitaciones al mismo nivel térmico.

El impacto de esta gestión avanzada es medible: el sistema puede alcanzar reducciones de hasta un 25 % en el consumo y mejorar adicionalmente la eficiencia de la instalación gracias a su funcionamiento modulante y a la integración con válvulas inteligentes.

Desde Bosch Home Comfort señalan que la eficiencia energética actual no depende únicamente del equipo instalado, sino de cómo se utiliza. Un sistema de alta eficiencia mal gestionado puede consumir más de lo necesario, mientras que una configuración optimizada permite mantener el confort reduciendo el gasto.

En el nuevo escenario energético, la conectividad deja de ser solo una cuestión de comodidad y se convierte en una herramienta clave para controlar el consumo doméstico.