Los electrodomésticos de gama MattBlack de Küppersbusch equipan dos espacios únicos en Casa Decor 2026

En esta 61ª edición de Casa Decor, la cocina vuelve a ocupar un lugar central, consolidándose como clave en los proyectos actuales de interiorismo. En este contexto, los electrodomésticos de diseño alemán de Küppersbusch visten el espacio «La caja» de Schmidt, firmado por Lemon Studio, y el proyecto «La Cuisine Bourgogne Dorée» de Trae, diseñado por Inmaculada Recio Studio.

De esta forma, el espacio de Schmidt parte del concepto de la caja dentro de la caja. El proyecto se articula a partir de un único módulo que se repite y se transforma hasta construir una gran estructura habitable. Aquí, el mobiliario se convierte en arquitectura, dando lugar a un espacio abierto que combina materiales como la madera, superficies minerales y molduras clásicas reinterpretadas desde una mirada contemporánea.

En este contexto, los electrodomésticos en negro mate de Küppersbusch se integran de forma natural, aportando un equilibrio entre diseño y funcionalidad característico de la marca alemana. El conjunto incorpora horno, microondas y cafetera automática de la gama MattBlack y frigorífico integrado de 193 cm, contribuyendo a una propuesta atemporal que pone el foco en la durabilidad del diseño.

Por su parte, el espacio diseñado por Inmaculada Recio Studio para Trae se distingue por su equilibrio entre lujo, sobriedad y calidez. El burdeos y los destellos dorados dialogan con las líneas puras, la iluminación, los textiles y los materiales nobles, creando un homenaje a la elegancia atemporal. En este entorno, Küppersbusch se integra con precisión, incorporando sus electrodomésticos de estilo personal e inconfundible, que garantizan la mejor experiencia en la cocina: el frigorífico de integración con Fresh Zone y el lavavajillas XXL.

Con esta participación, Küppersbusch traslada un año más a Casa Decor su forma de entender la cocina, construida a lo largo de más de 150 años, donde innovación, funcionalidad y estética conviven de forma natural en cada proyecto.

Se podrán disfrutar estos espacios hasta el 24 de mayo, domingos incluidos, en el edificio situado en la calle San Agustín 11 de Madrid.

Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.

La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.

El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos prémium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.