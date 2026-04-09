Innovación, talento joven y divulgación científica en la Comunidad de Madrid

Más de 700 actividades convierten la feria en un laboratorio abierto donde la ciencia se experimenta en primera persona

El stand del CITT Espacio registra un gran éxito de participación y recibe la visita de la consejera Mercedes Zarzalejo y de la investigadora y astronauta Sara García Alonso

Empresas, universidades y entidades científicas consolidan un ecosistema colaborativo para el desarrollo del talento aeroespacial

El Clúster de Innovación Tecnológica y Talento (CITT) en Tecnologías del Espacio, impulsado por la Fundación para el Conocimiento madri+d de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha tenido una destacada participación en la feria «Madrid es Ciencia 2026», consolidándose como un actor relevante de la divulgación científica y la promoción del talento joven en el ámbito aeroespacial.

«Madrid es Ciencia», organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d, celebrada en La Nave del 19 al 21 de marzo pasados, se reafirma cada año como un gran laboratorio abierto donde la ciencia y la innovación se tocan, se prueban y se comprenden a través de la experiencia directa. Dirigida tanto a la comunidad educativa como al público general, la feria ha reunido más de 700 actividades interactivas que acercan el conocimiento científico de forma participativa y accesible.

El stand del CITT Espacio (C02) se convirtió en uno de los puntos de mayor interés del evento. Durante el recorrido institucional, la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, visitó el stand, poniendo en valor el papel estratégico del clúster en el ecosistema regional de innovación. El stand también recibió la visita de la investigadora en Biología molecular y candidata a astronauta Sara García Alonso, que expresó un interés especial en los eclipses de Sol que van a ser visibles en los próximos meses desde la península ibérica.

La propuesta del CITT Espacio ha incluido un completo programa de actividades centrado en áreas clave como la observación de la Tierra, las comunicaciones satelitales, la ciberseguridad, la biotecnología espacial o las infraestructuras inteligentes, con un especial énfasis en el trío de eclipses solares que serán observables los próximos años. A través de talleres, ponencias técnicas y actividades divulgativas, el clúster ha conectado directamente con las nuevas generaciones, despertando vocaciones científicas y tecnológicas.

Entre las actividades ha destacado un ciclo de ponencias con expertos de primer nivel en ámbitos como la ciberseguridad, la biotecnología espacial, las infraestructuras inteligentes y la divulgación astronómica, además de la exhibición de materiales científicos vinculados a proyectos como «Cazadores de Eclipses».

«La participación del CITT-Espacio en Madrid es Ciencia 2026 ha sido un rotundo éxito, demostrando su compromiso con la formación, atracción de talento y el impulso del sector espacial en la región. Presentamos talleres en áreas clave como la observación de la Tierra y del Espacio y comunicaciones satelitales, conectando directamente con las nuevas generaciones», ha señalado el codirector académico del CITT Espacio, Jesús Gallego.

El encuentro de La Nave ha contado con la implicación de un amplio ecosistema de entidades, entre ellas GMV, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, el Planetario de Madrid, AEDAE, la Asociación Astronómica de Madrid y SPSIN, reforzando la colaboración entre el ámbito académico, empresarial e institucional.

«Este programa de actividades pone en valor la capacidad tecnológica del ecosistema madrileño, consolidando a la región como un referente en innovación y un motor esencial en la promoción de vocaciones STEM», ha añadido Gallego.

Con su participación en «Madrid es Ciencia 2026», el CITT Espacio refuerza su papel como foro facilitador de divulgación, formación y conexión entre talento joven y sector aeroespacial, contribuyendo al posicionamiento de la Comunidad de Madrid como un hub de referencia en innovación tecnológica.