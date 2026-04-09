Sale a subasta un Tàpies inédito: el retrato que unió al pintor con el universo de Joan Brossa

El mercado del arte internacional pone sus ojos en Barcelona ante la aparición de una pieza excepcional de Antoni Tàpies. La plataforma Subasta Real ha anunciado la salida a la venta de «Retrat» (1952), una obra de la etapa figurativa del genio catalán que no solo destaca por su impecable factura técnica, sino por una intrahistoria que la vincula directamente con la vanguardia más pura de la posguerra española.

Un hallazgo entre bambalinas

A diferencia de las piezas matéricas que consolidaron la fama mundial de Tàpies, este óleo sobre tela de 72 x 60 cm traslada al espectador a un momento de efervescencia creativa compartida. La obra fue ejecutada durante la representación de la pieza teatral de Joan Brossa, «Esquerdes, parracs i enderrocs esberlant la figura», capturando la esencia de la actriz Josefa Miralles.

El cuadro, que muestra a una Miralles introspectiva y cargada de fuerza psicológica, fue un regalo personal del propio Tàpies a la actriz con motivo de su boda, lo que otorga a la pieza una procedencia de un valor sentimental e histórico incalculable. Esta conexión directa entre el artista y la modelo, mediada por la figura de Brossa, convierte al lote en una oportunidad única para entender la simbiosis artística del grupo Dau al Set.

Garantía y valor de inversión

Para los coleccionistas más exigentes, la obra llega al mercado con todas las garantías de autenticidad. La pieza cuenta con el certificado firmado por Miquel Tàpies, quien fuera director de la Fundació Antoni Tàpies, y está debidamente catalogada en el archivo de la obra completa del artista bajo la referencia Mas T-7056.

«Estamos ante un Tàpies que habla del silencio y de la amistad. Es una obra que precede al muro y a la cruz, donde el artista demuestra un dominio magistral del retrato antes de lanzarse a la abstracción matérica», señalan expertos de Subasta Real.

Una oportunidad estratégica

La aparición de obras de este periodo y con esta documentación en el mercado secundario es cada vez más escasa. «Retrat» representa no solo una inversión financiera sólida, sino la posibilidad de poseer un fragmento de la historia viva de Barcelona.

La subasta se llevará a cabo a través del portal Subasta Real, donde los interesados podrán consultar la ficha técnica completa y participar en la puja por esta joya de la modernidad española.