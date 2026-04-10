Evolutio y ElevenLabs potenciarán la experiencia digital con IA conversacional agéntica

La dilatada experiencia de Evolutio y su posición de liderazgo en la transformación de la experiencia de atención al cliente han sido claves para que la compañía española haya sido distinguida con este nivel de colaboración que solo posee un grupo selecto de empresas en todo el mundo. Este acuerdo otorga a Evolutio acceso prioritario y condiciones ventajosas para la integración, la implementación y el posicionamiento de los productos de ElevenLabs, como por ejemplo ElevenAgents, que brinda la posibilidad de desplegar agentes autónomos de voz y chat a gran escala para garantizar experiencias más naturales, fluidas e inteligentes.

Al combinar las soluciones de ElevenAgents con el gran conocimiento del mundo de la consultoría en experiencia digital de Evolutio, las organizaciones públicas y privadas pueden acceder a servicios de diseño, implementación y puesta en funcionamiento de agentes conversacionales agénticos listos para mejorar la interacción multicanal, integrándose con los sistemas ya existentes. Evolutio analiza, evalúa y optimiza los puntos de contacto clave entre las organizaciones y sus clientes, usuarios o ciudadanos, y optimiza los procesos mediante IA y automatización facilitando el crecimiento y la mayor competitividad.

«Estamos ayudando a las organizaciones en la evolución de sus plataformas digitales para potenciar las capacidades de sus equipos con IA agéntica, capaz de gestionar ya la mayoría de las interacciones con clientes y procesos de negocio», declara Jacinto Cavestany, CEO de Evolutio. «Al convertirnos en partner global de ElevenLabs, reforzamos el compromiso de Evolutio con la innovación y el liderazgo en experiencia digital, acompañando a las organizaciones desde una posición de referencia en la adopción e integración de tecnologías disruptivas mediante soluciones prácticas, fiables y escalables que generan un impacto medible».