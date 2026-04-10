Machine Solutions Inc. adquiere Megadale y añade una sede en Irlanda para Intec Automation

Machine Solutions Inc., proveedor global de equipos y servicios avanzados para las industrias de dispositivos médicos y ciencias de la vida, anunció hoy la adquisición de Megadale, un proveedor de equipos de automatización con larga trayectoria con sede en Galway, Irlanda. Reconocida por su ingeniería de precisión y su profunda experiencia en sistemas de automatización para fabricantes de tecnología médica, Megadale aporta décadas de confianza de clientes y capacidad técnica a la plataforma de soluciones integradas de Machine Solutions.

Esta adquisición se produce en un momento clave para el sector de la automatización en Irlanda. Tras varios años de complejas dinámicas del comercio global, la inversión de Machine Solutions proporciona a los clientes de Megadale un socio sólido y estable para avanzar en automatización. La inversión amplía las capacidades de Megadale y ofrece garantías a largo plazo a medida que los clientes persiguen su crecimiento futuro.

Con la incorporación del experimentado equipo de ingeniería de Megadale a Intec Automation, los clientes obtienen una mayor experiencia local respaldada por una plataforma global. La alianza refuerza el sólido ecosistema de automatización en Irlanda y amplía las soluciones integradas disponibles para los principales fabricantes de tecnología médica en todo el mundo.

«Machine Solutions se enorgullece de dar la bienvenida al equipo de Megadale», afirmó Brian Strini, CEO de Machine Solutions Inc. «Su excelencia en ingeniería, relaciones de confianza con los clientes y capacidades especializadas en la fabricación automatizada de stents y catéteres respaldan directamente nuestra misión de ser el principal socio integral de soluciones del sector. A través de esta inversión, ampliamos nuestra escala y reforzamos el apoyo a largo plazo para clientes en Irlanda y en toda Europa».

El equipo de Megadale compartió este sentimiento, destacando la importancia de la continuidad y la confianza del cliente tras varios años de turbulencias en el mercado. «La inversión de Machine Solutions garantiza la continuidad para nuestros clientes y proporciona una base sólida para el crecimiento de nuestro equipo», afirmó John Wood de Megadale. «Nuestros clientes han soportado un entorno desafiante en los últimos años. Unirnos a Machine Solutions nos permite ampliar nuestro impacto y aportar una renovada confianza a los socios que confían en nosotros para soluciones de automatización fiables y de alta calidad, al tiempo que preservamos la cultura de ingeniería que define quiénes somos».

La oferta combinada mejora la capacidad de Machine Solutions para apoyar a clientes que buscan automatización integrada, desarrollo de procesos, fabricación avanzada de catéteres y stents, y servicios posventa en una presencia global.

Megadale representa la décima adquisición de Machine Solutions desde su incorporación a la familia de empresas de BW Forsyth Partners en 2011.

Sobre Machine Solutions Inc.

Machine Solutions Inc. es el principal proveedor de equipos y servicios avanzados para la industria de dispositivos médicos. Las marcas unificadas de MSI, Steeger USA, Vante, PlasticWeld Systems, Crescent Design, Beahm Designs, BW TEC, Intec Automation, SEBRA, Alpine Laser y Megadale ofrecen una amplia gama de productos para apoyar las necesidades y el crecimiento de los clientes. Machine Solutions proporciona experiencias superiores a sus clientes centrándose en ofrecer calidad y valor, y dedicando recursos a su equipo posventa para servicios técnicos y soporte de procesos. Machine Solutions ha sido clave en la automatización de procesos manuales en la fabricación de catéteres y stents y en la industria de dispositivos médicos en general. Machine Solutions es propiedad privada de BW Forsyth Partners. Para más información, visitar machinesolutions.com.

Sobre BW Forsyth Partners

BW Forsyth Partners LLC es una firma de inversión privada con un horizonte de inversión a largo plazo y una base de capital permanente. La estrategia de inversión de Forsyth se centra en construir grandes empresas a través de las personas y utiliza una combinación de fusiones y adquisiciones programáticas, despliegue estratégico y un enfoque cultural centrado en las personas. Forsyth tiene su sede en St. Louis y fue fundada con la premisa de combinar los mejores aspectos del capital privado y la propiedad a largo plazo. Desde 2010, Forsyth ha completado más de 50 adquisiciones en 7 plataformas, lo que ha dado lugar a una cartera de inversión de varios miles de millones de dólares. Forsyth cuenta con una fuente única de capital permanente a través de Barry Wehmiller Group, proveedor global de servicios profesionales y equipos en diversos mercados finales. Para más información, visitar bwforsyth.com.