Málaga acoge el 16 de abril la feria de franquicias con 60 marcas y oportunidades desde 3.000 euros

El evento se celebrará en el Hotel Eurostars Málaga, en horario de 9:30 a 18:00 horas, y permitirá a emprendedores e inversores conocer de primera mano distintos modelos de negocio en sectores como restauración, retail, servicios, educación o fitness.

FranquiShop se caracteriza por un formato basado en reuniones individuales previamente agendadas entre las marcas y los candidatos, lo que facilita encuentros directos con responsables de expansión y agiliza la toma de decisiones en un mismo día.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán comparar diferentes conceptos de franquicia, analizar niveles de inversión y resolver dudas directamente con las enseñas participantes, lo que convierte el evento en una herramienta práctica para quienes están valorando emprender o diversificar su actividad empresarial.

La celebración de esta feria en Málaga responde al creciente dinamismo empresarial de la ciudad, consolidada como uno de los principales focos de emprendimiento del sur de España y un punto estratégico para la expansión de franquicias.

El perfil de los participantes incluye tanto emprendedores que buscan iniciar su primer negocio como inversores que analizan nuevas oportunidades en modelos ya consolidados, con el respaldo y la experiencia de marcas en crecimiento.

Con más de 15 años de trayectoria y más de 100 ferias celebradas, FranquiShop se ha consolidado como la feria de franquicias de referencia en España, conectando a miles de emprendedores con oportunidades reales de inversión en distintas ciudades del país.

La asistencia es gratuita mediante inscripción previa a través de la web oficial del evento: Visitar web FranquiShop Málaga.