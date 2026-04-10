XCharge anuncia su primera planta europea de ensamblaje en España reforzando la electromovilidad en Europa

XCHG Limited (NASDAQ: XCH) («XCharge») ha inaugurado hoy su primera planta de ensamblaje europea en Silla (Valencia, España).

Con una producción que se espera que alcance su plena capacidad durante 2027, las instalaciones —de casi 3.000 m²— se centrarán en el ensamblaje de infraestructura de recarga de alta potencia y sistemas de baterías para el mercado europeo bajo la etiqueta ‘Made in Spain’. Este hito marca un punto de inflexión en la estrategia industrial europea de XCharge, fortaleciendo su presencia regional y reforzando el papel de España como mercado estratégico clave.

Destacados representantes de los gobiernos nacional, regional y local asistieron a la ceremonia de inauguración, presentada por Javier Lázaro, director de Ventas de XCharge Europe. Jaime D. Peris Pascual, Comisionado Especial para la Reindustrialización del Gobierno de España; Felipe Javier Carrasco Torres, secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, y Vicente Zaragozá Alberola, alcalde de Silla, destacaron el compromiso de XCharge con las iniciativas institucionales que promueven la reindustrialización regional, las inversiones de alto valor añadido en sectores clave, la creación de empleo cualificado y los objetivos de descarbonización. Por su parte, Albina Iljasov, directora para Europa en XCharge, explicó los detalles de la futura planta de ensamblaje y resaltó los principales hitos de la compañía en Europa.

La mesa redonda, moderada por Juan Bueno, CEO de Movea Consulting, contó con la participación de Javier Lázaro, director de Ventas de XCharge Europe; Jackie Sánchez-Molero, directora de AVIA (Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana); Jaime D. Peris Pascual, Comisionado Especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, y Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.

El evento también contó con el apoyo de José Cabanes, presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sur, y Ester Olivas Cáceres, directora de Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, así como de importantes operadores de puntos de recarga, asociaciones y compañías líderes en el sector de la movilidad sostenible, incluyendo Acciona, AVIA, AEDIVE, EMS, Etecnic, Mides, Movea Consulting, Remo, Repsol, Zunder, Iberdrola/bp pulse y el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo.

Fortaleciendo el ecosistema de innovación europeo

El anuncio completa el nuevo centro técnico y almacén inaugurado en Madrid en septiembre de 2025 y el laboratorio inaugurado en Hamburgo a finales de 2024, creando una sólida red europea de I+D que permite a la compañía realizar pruebas rigurosas, diseñar soluciones personalizadas e impulsar la innovación en todo el continente.

Con sedes centrales globales en Hamburgo (Alemania) y Austin (Texas), XCharge opera en el mercado europeo desde 2017, colaborando con equipos de Norteamérica y Asia bajo una visión y una misión compartidas. La empresa ya ha instalado más de 9.000 cargadores en todo el mundo y cerca de 3.000 unidades en la UE.

La planta de Silla ensamblará equipos de las gamas de soluciones más avanzadas de XCharge, empezando por el revolucionario sistema GridLink, que ofrece casi 200 kW de potencia con solo 44 kW de entrada de la red gracias a su sistema patentado de almacenamiento en baterías de 215 kWh, ampliable a 430 kWh. También ofrece funciones de seguridad avanzadas y canaliza la energía solar directamente hacia la recarga rápida de corriente continua. Esto permite implementar la recarga ultrarrápida sin modificar la instalación eléctrica y facilita que el cargador pueda operar de manera independiente durante los cortes de suministro eléctrico.

«La nueva planta de Silla es el eslabón industrial que completa la expansión de XCharge en España y refuerza nuestro compromiso con una cadena de suministro europea más resiliente, eficiente y sostenible», destaca Albina Iljasov, directora para Europa en XCharge. «Más allá de su función operativa, la planta refleja nuestra visión de construir una cadena de valor más sólida, basada en la excelencia en ingeniería, la innovación continua y un compromiso a largo plazo con la transición energética. Como empresa global, vemos a Europa no solo como un mercado, sino como la piedra angular de un futuro energético más ecológico y soberano».

Contribuyendo al crecimiento industrial

El proyecto tiene como objetivo promover la transferencia de tecnología y contribuir al crecimiento industrial en una zona que ya cuenta con uno de los ecosistemas de automoción y movilidad eléctrica más sólidos de España. El diseño escalable de la planta la posiciona como un activo clave dentro de la cadena de valor europea de la electromovilidad.

«La apertura de esta planta no constituye solo una decisión operativa, sino un compromiso a largo plazo. Queremos convertir a España en un hub industrial y energético de primer nivel. La Comunidad Valenciana nos ofrece una combinación única de talento, energías renovables y actividad empresarial, reforzando nuestra convicción de que el futuro de la movilidad sostenible se construye en estrecha colaboración con las comunidades y los ecosistemas locales», concluye Javier Lázaro, director de Ventas de XCharge Europe.

España está experimentando una aceleración sin precedentes en su transición hacia la movilidad sostenible: en 2025, las ventas de turismos eléctricos puros superaron las 100.000 unidades por primera vez en el país, según ANFAC. Esta conjunción de un ecosistema industrial maduro, talento especializado y una demanda creciente posiciona a España —y a Valencia en particular— como un hub internacional líder en la electromovilidad en Europa.

Acerca de XCharge

XCharge es un proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía de alto rendimiento. La compañía tiene sus dos sedes en Hamburgo y Austin, y trabaja con un equipo conectado a nivel mundial para impulsar la innovación en el sector energético y ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito a largo plazo.

Acerca de XCharge Europe

XCharge Europe GmbH («XCharge Europe») es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, la compañía apoya a los líderes del sector con innovadoras soluciones de carga y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con el nuevo centro técnico en Madrid, XCharge Europe refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.