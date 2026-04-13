Lidl refuerza su presencia en el hogar con herramientas para bricolaje y pequeño electrodoméstico

La transformación de la relación con el hogar ha dejado de ser una evolución lenta para convertirse en una revolución estructural. Lo que antes era concebido casi exclusivamente como un refugio de descanso y un espacio de desconexión tras la jornada laboral, hoy se ha transformado en un ecosistema multifuncional que debe estar a nuestro servicio y se convierta en un lugar que proporcione paz y bienestar.

Lidl sigue reforzando la presencia y gama de sus marcas exclusivas: SILVERCREST, su firma de pequeño electrodoméstico, y PARKSIDE, su marca de herramientas y accesorios de bricolaje, apuestan esta temporada por centrarse en los beneficios que pueden aportarnos para un hogar funcional.

En los últimos años ha cobrado fuerza la tendencia de la «casa funcional», un concepto que redefine el hogar contemporáneo como un espacio más eficiente, organizado y pensado para mejorar la calidad de vida. Bajo este enfoque, SILVERCREST, la marca de productos de cocina y cuidado del hogar disponible exclusivamente en tiendas Lidl y en lidl.es, responde a esta necesidad ofreciendo pequeños electrodomésticos diseñados para simplificar las tareas diarias con productos que combinan rendimiento, facilidad de uso y diseño.

Hoy en día, la relación con los pequeños electrodomésticos ha dejado de ser una mera cuestión de uso práctico para convertirse en una parte esencial de la vida cotidiana. Estos dispositivos facilitan las tareas del hogar de forma rápida y sencilla, permitiendo gestionar mejor el recurso más valioso que se posee, el tiempo. En este sentido, la tecnología intuitiva juega un papel clave.

Infravalorados a menudo, estos dispositivos pueden convertirse en auténticos aliados en el día a día en el hogar. En palabras del reconocido experto en cocinas y pequeño electrodoméstico, Daniel Colino: «El consumidor actual ya no solo busca tecnología, sino soluciones integrales que le ayuden a simplificar su día a día y eliminar la carga mental de las tareas del hogar. Cuando se llega tarde a casa, cansados, lo que se necesitan son herramientas que permitan cocinar con rapidez, limpiar con facilidad, optimizar las tareas. En este sentido, pequeños electrodomésticos como los de SILVERCREST pueden ser grandes aliados».

¿Cómo elegir el pequeño electrodoméstico correctamente?

La filosofía de marca de SILVERCREST persigue el objetivo de democratizar el acceso a pequeños electrodomésticos que facilitan la vida cotidiana a través de una tecnología intuitiva, un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio. Siguiendo estas premisas, Colino desvela tres puntos fundamentales que se deben considerar a la hora de escoger los pequeños electrodomésticos del hogar:

Usabilidad. Hay que plantearse: ¿Es fácil de utilizar? ¿Lo pueden usar los hijos, la madre o la pareja? Si la respuesta es sí, entonces se sabrá que es la mejor opción. Precio. Analizar el precio en relación con el uso que se le vaya a dar. Buscar productos asequibles para las tareas más esporádicas, e invertir un poco más en los que se utilicen en el día a día o los que cumplan con más de una función. Tamaño y capacidad de almacenaje. Adaptar los pequeños electrodomésticos al espacio del que se disponga en casa y asegurarse de que los aparatos de mayor dimensión tengan piezas desmontables que se puedan guardar en uno u otro lado.

¿Cuáles son los productos que no pueden faltar en un hogar funcional?

A raíz de la tendencia del hogar práctico y funcional, Colino ofrece sus tres productos indispensables para el día a día de la mano de SILVERCREST:

El primero, un aspirador potente. Es uno de los básicos que hay que tener en casa, especialmente si es inalámbrico y multifunción. SILVERCREST ofrece variadas opciones entre las que destaca el aspirador de mano ciclónico recargable , un dispositivo inalámbrico que cumple con una función 2 en 1 ya que se puede utilizar tanto como aspirador de mano como de suelo.

Es uno de los básicos que hay que tener en casa, especialmente si es inalámbrico y multifunción. SILVERCREST ofrece variadas opciones entre las que destaca el , un dispositivo inalámbrico que cumple con una función 2 en 1 ya que se puede utilizar tanto como aspirador de mano como de suelo. El segundo esencial es, sin duda, el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart. Este robot de cocina facilita preparar recetas saludables y deliciosas para toda la familia. Es especialmente útil si vives en pareja o en familia, ya que permite cocinar grandes cantidades de forma rápida y ahorrar tiempo. El robot de cocina Monsieur Cuisine Smart , disponible en 3 colores, con 11 funciones diferentes y más de 1.000 recetas.

Este robot de cocina facilita preparar recetas saludables y deliciosas para toda la familia. Es especialmente útil si vives en pareja o en familia, ya que permite cocinar grandes cantidades de forma rápida y ahorrar tiempo. El robot de cocina , disponible en 3 colores, con 11 funciones diferentes y más de 1.000 recetas. Y por último, la freidora de aire. El boom viral de los últimos años. La freidora de aire permite preparar recetas saludables y ricas en un instante, ensuciando poco y además con numerosas facilidades como programas específicos por ingredientes y un temporizador. La freidora de aire Ultrazone 5,5L de SILVERCREST permite realizar más de una elaboración a la vez gracias a sus dos compartimentos de cocción controlables por separado.

Adentrarse en el mundo del DIY con PARKSIDE y los consejos de Irene Echeverría

El Do It Yourself (DIY) o ‘Hazlo tú mismo’ es una tendencia en auge que gira en torno a la satisfacción y el orgullo que genera crear, fabricar y elaborar objetos con las propias manos, a veces incluso dándoles una segunda vida a materiales que ya se tienen por casa. Convertirse en autor de los propios objetos decorativos, o el mero orgullo de ser capaces de afrontar pequeñas o grandes labores de bricolaje del hogar, ya es algo al alcance de todos, solo necesitas autoconfianza y las herramientas adecuadas.

Para adentrarse en el mundo del DIY de la mano de PARKSIDE, lo primero que se debe hacer es crear un kit de herramientas básicas. Con un maletín de bricolaje completo que contenga lo esencial se ahorrará tiempo y dinero desde el primer día. Se necesitarán productos sencillos, pero clave: un taladro eléctrico con batería, destornilladores planos y de estrella, un juego de puntas intercambiables y un martillo con buen agarre. Una cinta métrica, un cutter y un nivel de burbuja también son imprescindibles.

En palabras de la experta en decoración y DIY y colaboradora de «El Taller de Lidl», Irene Echeverría, conocida como Blanco Metro en redes sociales: «Soy apasionada de que las personas puedan construir ellas mismas sus pequeños proyectos en casa. El DIY no solo transforma espacios, sino también cómo se sienten en ellos. Con las herramientas PARKSIDE adecuadas, cualquier idea, por grande o pequeña que sea, se puede convertir en realidad. Crear con tus manos reduce el estrés y aumenta la satisfacción personal. No hace falta ser experto: solo empezar».

PARKSIDE pone a disposición de sus clientes todos los tipos de herramientas y accesorios de bricolaje para facilitar la introducción al DIY. Pone a disposición un catálogo de más de 400 productos de bricolaje, como atornilladoras, sierras, lijadoras, taladradoras, sets de precisión y puntas, cintas métricas y muchas otras herramientas básicas que hacen que cualquier proyecto sea posible, ofreciendo un excelente rendimiento a un precio muy asequible y permitiendo así crear de forma fácil, cómoda y eficaz. Desde principiantes hasta expertos avanzados, con PARKSIDE todos pueden encontrar lo necesario para diseñar y construir sin complicaciones.