La Mediateca de Bayona refuerza su continuidad visual y cumplimiento normativo con barandillas de Comenza

Ubicada frente a la Catedral de Santa María de Bayona, en pleno corazón histórico de Bayona, en el País Vasco francés, esta Mediateca municipal ha culminado un ambicioso proceso de reestructuración y ampliación en el que Comenza, especialistas en el desarrollo de sistemas de barandillas y pasamanos para proyectos de edificación, ha participado aportando sus sistemas de barandillas de vidrio. El proyecto arquitectónico, desarrollado por el estudio francés Atelier Cambium, redefine la relación del edificio con la ciudad y consolida su papel como referente cultural contemporáneo.

Tras tres años de obras, la intervención ha permitido duplicar la superficie destinada al público (de 1.200m² a 2.400 m²) generando nuevos espacios de lectura, áreas de estudio individual y colectivo, salones de consulta y terrazas exteriores accesibles. En este contexto de apertura, luminosidad y diálogo con el entorno patrimonial, las soluciones de Comenza contribuyen a reforzar la transparencia y la continuidad visual que estructuran el concepto arquitectónico del proyecto. Con más de 400 plazas de lectura y un fondo documental ampliado, el centro se consolida como un espacio contemporáneo, acogedor e integrado en la vida cultural de la ciudad.

«Para Comenza trabajar junto a los equipos implicados en la reforma de la Mediateca ha sido una experiencia enriquecedora desde todos los puntos de vista. La coordinación entre arquitectura, ingeniería e instalación ha sido esencial para lograr la integración adecuada de nuestras soluciones en un entorno patrimonial tan especial como este. El proyecto demuestra que, cuando todos los agentes comparten una misma visión, es posible alcanzar resultados donde diseño, seguridad y ejecución van de la mano», explica Elisa Gallego, marketing manager de Comenza.

Una intervención arquitectónica que conecta pasado y presente

El proyecto replantea por completo el funcionamiento de la biblioteca multimedia instalada en la antigua residencia episcopal. Las dimensiones de los espacios tan ajustados, el creciente número de usuarios y la escasa visibilidad del equipamiento fueron algunos de los factores que impulsaron a la ciudad a promover esta transformación. La propuesta de Atelier Cambium aúna las escalas urbana y arquitectónica y refuerza la presencia del edificio mediante la incorporación de altura y la creación de una nueva plaza que pone en valor la catedral contigua. Una fachada metálica en tonos tradicionales vascos actúa como envolvente y articula los distintos volúmenes del espacio.

El acceso principal se sitúa ahora a nivel de calle, implicando una reinterpretación de la topografía y dando lugar a un amplio vestíbulo de doble altura, luminoso y abierto. Los espacios se organizan desde las áreas infantiles hasta las de adultos, todo bajo una clara inspiración vasca.

Situada dentro de las antiguas murallas construidas por Vauban en el siglo XVII, la mediateca alberga vestigios aún más antiguos, entre ellos un muro galorromano catalogado como monumento histórico. La obra, desarrollada en este entorno excepcional, incluyó excavaciones arqueológicas cuyos resultados obligaron a rediseñar ciertos aspectos del proyecto. Los nuevos espacios se articulan en torno a un patio ampliado que permite la entrada de luz natural en todas las áreas de la planta baja.

En este contexto arquitectónico, donde la transparencia y la fluidez visual son esenciales, la intervención de Comenza adquiere especial relevancia.

Transparencia, ligereza y cumplimiento normativo

Para acompañar la apertura del edificio, Comenza ha suministrado el sistema de barandillas de vidrio GlassFit SV-1401, una solución de montaje superior que fija el perfil en la parte superior del forjado, permitiendo que el vidrio se convierta en el verdadero protagonista del espacio.

La configuración elegida, vidrio templado laminado 10.10.4 HST con cantos pulidos, ofrece una solución segura y elegante que potencia la claridad visual del conjunto. El diseño minimalista del sistema favorece una estética continua y ligera, ideal para un edificio donde la apertura y la luminosidad forman parte del lenguaje arquitectónico. Gracias a esta solución:

La luz circula sin barreras entre niveles.

Se mantiene una lectura visual fluida en zonas paso, de lectura y estudio.

Se refuerza la sensación de amplitud y continuidad espacial.

La instalación, realizada por Glass Partners Solutions, ha garantizado una integración precisa del sistema y un diseño alineado con el carácter moderno del edificio y la esencia del proyecto arquitectónico. El resultado es una intervención que aporta claridad, armonía y coherencia a todos los espacios.

Además, como en todos los sistemas de perfiles Comenza, GlassFit SV-1401 permite la personalización mediante lacado en una amplia gama de colores RAL, adaptándose a los requisitos estéticos de cada proyecto.

Asimismo, cabe destacar que la excelencia estética de la intervención se complementa con el máximo rigor técnico. El sistema GlassFit SV-1401 de Comenza dispone de Avis Technique, certificación que valida la fiabilidad y seguridad de los productos en el sector de la construcción en Francia, gestionada por el CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) y aprobada por la CCFAT (Comission Chargée de Formuler des Avis Techniques).

En el ámbito español, el sistema cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación para la verificación de resistencia de 1,2 kN/m y 2,4kN/m, para espacios con categoría de uso privado (0,8 kN/m) y público (1,6 kN/m), aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, verificado mediante ensayo físico según la norma UNE 85-238 Barandillas.

En línea con este enfoque técnico y colaborativo, Comenza pone a disposición de arquitectos, ingenieros e instaladores su servicio de soporte técnico online, un canal de asesoramiento especializado para proyectos de edificación. A través de este servicio, los profesionales pueden recibir apoyo en la definición de soluciones, cumplimiento normativo y desarrollo de detalles constructivos, reforzando la seguridad y la viabilidad técnica de cada proyecto. Es posible visitar: https://www.comenza.com/soporte-tecnico-online/, para agendar una cita online con experto de la marca.