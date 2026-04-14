Camino de Santiago20 lanza una guía exclusiva para vivir el eclipse total de sol desde las rutas jacobeas

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un evento histórico: un eclipse total de sol que oscurecerá por completo el cielo de gran parte del norte de la península. Ante la gran demanda de visitantes y aficionados a la astronomía previstos para esa semana, la empresa Caminodesantiago20.es ha presentado hoy «El Camino bajo el eclipse», consolidándose como una de las principales agencias del Camino de Santiago especializadas en logística de alta demanda.

El eclipse se podrá ver desde diferentes puntos de la ruta jacobea, convirtiéndose durante ese día y los días previos en un epicentro de la observación astronómica. Desde la dirección de la agencia indican que la clave de este año será la anticipación para no quedarse sin alojamiento. Para esto, han reforzado sus servicios para aquellos peregrinos que buscan un Camino de Santiago organizado que garantice el alojamiento en una fecha que ya roza el overbooking.

«Estamos ante un agosto sin precedentes. La coincidencia del auge del peregrino internacional con un eclipse total es algo que no se repetirá en décadas», explican desde Caminodesantiago20.es.

Entre las opciones con más demanda para vivir el eclipse está el Camino Francés. La agencia tiene diferentes rutas de este camino siendo las más demandadas las que comienzan en Sarria. Esta ruta es por su ubicación y vistas, una de las mejores para disfrutar del eclipse.

Además, pensando en quienes buscan una ruta diferente a la más demandada, la agencia ha reforzado las reservas para el Camino Portugués organizado desde diferentes puntos de partida. Esta ruta, que destaca por su belleza paisajística y su menor saturación, es también una muy buena opción para vivir el eclipse desde las Rías Baixas, asegurando plazas en los mejores establecimientos y hoteles rurales, evitando las aglomeraciones masivas que se esperan en los albergues públicos durante esa semana de agosto.

Servicios destacados para el verano de 2026

Puntos de observación: identificación de los mejores miradores naturales en la ruta.

identificación de los mejores miradores naturales en la ruta. Garantía de plazas: bloqueo de alojamientos para la fecha del eclipse

bloqueo de alojamientos para la fecha del eclipse Logística total: transporte de equipaje etapa a etapa para caminar sin cargas.

transporte de equipaje etapa a etapa para caminar sin cargas. Kit de seguridad: inclusión de gafas homologadas para la observación segura del eclipse.

Camino de Santiago20 es una agencia nacida por la pasión del Camino de Santiago, dedicada a facilitar la aventura a cada peregrino. Como expertos locales, se hacen cargo de la logística, el transporte y la selección de alojamientos, permitiendo que cada peregrino viva su camino con total libertad, seguridad y una atención cercana de principio a fin.