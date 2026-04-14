Karbon-X amplía su oferta de cumplimiento en Canadá ante los plazos regulatorios de los mercados del carbono

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono regulados y voluntarios, destacó hoy la continua expansión de su oferta de cumplimiento en Canadá a medida que las entidades reguladas se preparan para los próximos plazos de presentación de informes y entrega de créditos.

Estos servicios se relacionan específicamente con la participación en sistemas regulados de cumplimiento de carbono vinculados a obligaciones de emisiones dentro de marcos federales y provinciales.

A medida que las obligaciones de cumplimiento se endurecen en los sistemas de fijación de precios del carbono de Canadá, incluyendo la regulación Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER) de Alberta, el sistema federal Output-Based Pricing System (OBPS) y el OBPS de Columbia Británica, las instalaciones reguladas enfrentan una presión creciente para cuantificar con precisión las emisiones, gestionar la exposición a costes y asegurar créditos de cumplimiento elegibles dentro de plazos definidos.

Karbon-X apoya a las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de cumplimiento, desde el seguimiento de emisiones y la modelización de exposición hasta la adquisición estructurada de créditos y la coordinación de su cancelación, permitiendo una ejecución del cumplimiento más disciplinada y predecible.

«Los mercados de carbono de cumplimiento requieren una gestión activa», dijo William Bullock, vicepresidente de Trading en Karbon-X. «A medida que se acercan los plazos, estamos viendo una mayor demanda por parte de instalaciones que buscan entender su exposición con antelación y asegurar suministro de una manera más estructurada. Nuestro papel es ayudar a los clientes a alinear la adquisición con obligaciones reales y condiciones de mercado, en lugar de reaccionar en el último momento».

Operando directamente dentro de los mercados regulados de cumplimiento de carbono en Canadá vinculados a obligaciones de emisiones, Karbon-X integra la estrategia de adquisición y la ejecución del cumplimiento para apoyar:

Seguimiento de emisiones alineado con marcos regulatorios.

Modelización prospectiva de la exposición y planificación de obligaciones.

Adquisición estructurada de créditos de cumplimiento elegibles.

Coordinación de la cancelación de créditos y procesos de registro.

Apoyo en la elaboración de informes alineados con los plazos de presentación.

A través de su participación en mercados de créditos de cumplimiento y sus capacidades de adquisición estructurada, Karbon-X también apoya estrategias de adquisición plurianuales y el acceso al suministro, ayudando a las organizaciones a gestionar los costes de cumplimiento y reducir la exposición a la volatilidad del mercado dentro de sistemas regulados.

A medida que avanza el ciclo actual de cumplimiento, Karbon-X está trabajando activamente con entidades reguladas en todo Canadá para apoyar tanto las obligaciones a corto plazo como el desarrollo de estrategias de carbono a largo plazo.

Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono regulados y voluntarios. La compañía apoya a las organizaciones mediante la medición de emisiones, la participación en mercados ambientales y la ejecución integral de estrategias climáticas. Más información en https://go.karbon-x.com/canadian-compliance