La marca deportiva global U.S. Polo Assn. presenta Field X Fashion, número 3

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia el lanzamiento de Field X Fashion, número 3, la revista anual de la marca global, presentada este año como una edición especial del 135º aniversario. Disponible en todo el mundo tanto en formato digital como en edición impresa tipo libro de mesa de centro, el último número de 48 páginas ofrece una visión dinámica del continuo crecimiento global de la marca y de los hitos alcanzados a lo largo de 2025. Esta publicación será disfrutada por millones de aficionados al deporte y consumidores de U.S. Polo Assn. en 190 países de todo el mundo.

El número 3 de Field X Fashion captura el impulso del 135º aniversario de U.S. Polo Assn. inspirado en el deporte de la USPA, fundada en 1890, reuniendo las historias más destacadas de toda la presencia internacional de la marca. Esta edición especial también destaca eventos deportivos globales, colecciones y campañas de moda, iniciativas filantrópicas, hitos de sostenibilidad, expansión minorista y asociaciones clave que definen la presencia de la marca en todo el mundo.

Como plataforma de storytelling, Field X Fashion continúa conectando la herencia inspirada en el deporte de U.S. Polo Assn. con su identidad moderna y global de estilo de vida. La edición especial del 135º aniversario refleja un año de mayor visibilidad, impacto significativo y compromiso continuo con millones de consumidores, aficionados al deporte y socios en todo el mundo. La revista también ofrece una mirada a la nueva campaña global de polos de la marca, An Icon Born from the Game™.

«Field X Fashion sigue siendo una forma importante para que U.S. Polo Assn. comparta la historia de nuestra marca con audiencias de todo el mundo», dijo J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. «Esta edición especial del 135º aniversario captura el increíble impulso de nuestra marca, desde el deporte y la moda global hasta nuestro camino en sostenibilidad, al tiempo que celebra a los atletas, socios y consumidores que han ayudado a dar forma a nuestro legado durante los últimos 135 años».

«Field X Fashion también ofrece un adelanto de nuestra campaña global Primavera 2026, The Polo Shirt: An Icon Born from the Game, que es un poderoso homenaje a los auténticos orígenes deportivos del legendario polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más duraderos del mundo», añadió Prince.

Desde su debut en 2023, Field X Fashion ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma global de contenidos diseñada para involucrar e inspirar a la creciente audiencia deportiva y de moda de la marca. La publicación continúa recibiendo reconocimiento en la industria al mantenerse centrada en ofrecer un storytelling auténtico y atractivo que refleja la amplitud y profundidad de la marca U.S. Polo Assn. en todo el mundo.

Clientes, aficionados al deporte, influencers y socios de todo el mundo ya pueden disfrutar de la versión digital de Field X Fashion, número 3, en uspoloassnglobal.com. Las ediciones impresas se distribuirán a nivel nacional en tiendas seleccionadas de U.S. Polo Assn., showrooms y eventos globales. U.S. Polo Assn. sigue comprometida con el desarrollo de esta tradición anual, ofreciendo nuevas perspectivas sobre deporte, moda e impacto global de la marca en cada nueva edición.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de venta adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países en todo el mundo. La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible a millones de aficionados por primera vez a nivel global.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales licenciatarias deportivas globales junto a la NFL, PGA Tour y Formula 1, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y contenido deportivo. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios destacados en todo el mundo. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, que es líder mundial en contenido de deporte de polo. Para más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.