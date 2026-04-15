El 93% de españoles tienen dudas sobre las compras en redes sociales

El informe revela que, aunque un 14 % de los consumidores españoles ya ha comprado en redes sociales más de una vez en los últimos seis meses (frente al 21 % a nivel mundial), la desconfianza generalizada, la falta de transparencia y los procesos de entrega poco fiables están impidiendo que este canal de venta se consolide en el mercado.

El social commerce crece, pero el escepticismo prevalece

A pesar de que el 66 % de los consumidores en España considera que el social commerce es una forma rápida y cómoda de descubrir tendencias (cifra similar al 68 % mundial), el escepticismo es casi unánime: el 93 % de los encuestados admite tener dudas sobre este método de compra, un porcentaje ligeramente superior al 92 % global.

Entre las preocupaciones más extendidas se encuentran:

La seguridad y protección de los datos personales, que preocupa a un 41 % de los españoles (frente a un 65 % a nivel mundial).

La posibilidad de que los pedidos no se entreguen (38 % en España vs. 36 % global).

Los largos plazos de entrega (38 % en España vs. 35 % global).

La falta de información sobre el estado de un pedido (28 %, misma cifra que a nivel global).

Recibir productos que no se corresponden con lo anunciado online (47 %, misma cifra que a nivel global).

La falta de transparencia pone en jaque la confianza y la lealtad del consumidor

Para el 85 % de los consumidores (80 % a nivel mundial), la falta de confianza en la gestión de los pedidos es un factor disuasorio a la hora de comprar en redes sociales. Experimentar problemas durante el proceso de pago y gestión del pedido refuerza aún más el escepticismo en torno al social commerce.

El escepticismo empeora cuando la experiencia de compra es negativa. Más de la mitad de los usuarios españoles (57 %) ha experimentado problemas como retrasos en la entrega, productos que no se correspondían con lo anunciado o una comunicación deficiente. Estas malas experiencias tienen consecuencias claras: el 44 % de los afectados acaba devolviendo más artículos por este canal (frente al 40 % mundial), y el 51 % se muestra reacio a volver a utilizarlo en el futuro (frente al 44 % mundial).

El papel estratégico de la logística y la trazabilidad para el éxito del negocio

Aunque la inmediatez y el acceso a ofertas exclusivas son los principales atractivos del social commerce, la experiencia de compra a menudo no cumple con las altas expectativas de los consumidores. Según el informe, tecnologías como la logística impulsada por IA, el seguimiento del inventario en tiempo real y el análisis predictivo son fundamentales para optimizar la cadena de suministro. Estas innovaciones son cruciales para agilizar las entregas, ofrecer una mayor transparencia, eliminar obstáculos en el proceso de compra y, en última instancia, recuperar la fidelidad del cliente.

«El social commerce tiene un inmenso potencial para el sector, pero su éxito a largo plazo depende de la confianza del consumidor», subraya Shash Anand, Vicepresidente Senior de Estrategia de Producto en SOTI. «Los clientes esperan procesos transparentes, plazos de entrega fiables y un seguimiento accesible de los pedidos. Cuando estas expectativas no se cumplen, las empresas no solo pierden una venta, sino también la lealtad a largo plazo de sus clientes».

Stefan Mennecke, Vicepresidente de Ventas para Oriente Medio, África y Europa Central, del Sur y del Este en SOTI, añade: «Para que el social commerce escale de forma eficaz, los retailers deben digitalizar e interconectar su cadena de suministro, la gestión de inventario y los procesos de comunicación. El seguimiento en tiempo real, las actualizaciones claras del estado de los pedidos y una logística fiable son vitales para mitigar la incertidumbre y construir una confianza sólida y duradera. Para ello, una estrategia coherente de gestión de la movilidad empresarial (EMM) y el uso de soluciones como SOTI MobiControl XS son esenciales para garantizar procesos logísticos fluidos y transparentes».

Es posible encontrar los resultados completos y las recomendaciones del informe de SOTI, ‘Assessing Retail Technology: Opportunities to Improve Consumer Experiences’, aquí.

Metodología

La investigación de SOTI amplió su alcance para incluir a 1.000 consumidores en España, revelando tendencias clave en un panorama minorista en evolución a lo largo de 11 países. La muestra se distribuyó de la siguiente manera: EE. UU. (2.000), Canadá (1.000), México (1.000), Reino Unido (2.000), Alemania (1.000), Francia (1.000), Suecia (1.000), Países Bajos (1.000), Italia (1.000) y Australia (1.000).

Acerca de SOTI

SOTI es un innovador y líder de la industria probado para simplificar las soluciones de movilidad empresarial, haciéndolas más inteligentes, rápidas y fiables. Con la cartera de soluciones de SOTI, las organizaciones pueden confiar en SOTI para agilizar y optimizar sus operaciones móviles, maximizar su retorno de la inversión y reducir el tiempo de inactividad de los dispositivos. A nivel mundial, con más de 17.000 clientes, SOTI se ha establecido como la plataforma de referencia para gestionar, asegurar y dar soporte a los dispositivos de misión crítica. Con el soporte de primera clase de SOTI, las empresas pueden llevar la movilidad a un sinfín de posibilidades. Para más información, visitar soti.net.