Carolina Sobrino de Montenegro: la «bróker» de 30 años que está redefiniendo cómo se compran las viviendas de alto nivel

Durante años, el sector inmobiliario ha estado marcado por procesos largos, visitas físicas y una comunicación limitada. Hoy, ese modelo empieza a convivir con una nueva forma de operar impulsada por perfiles como el de Carolina Sobrino de Montenegro (1995), fundadora de Montenegro Brokers.

Licenciada en Marketing y procedente de una familia íntimamente ligada al sector, con solo 30 años, ha logrado posicionarse en el segmento de alto nivel con un enfoque propio, en el que su cuenta de Instagram (@montenegrobrokers) no es simplemente un escaparate, sino una herramienta estratégica. A través de su perfil, en el que reúne a cerca de 30.000 seguidores, no solo muestra propiedades, sino que construye un discurso alrededor de cada operación, explicando el contexto, el precio y el valor real de cada inmueble.

Este enfoque ha permitido que muchos compradores lleguen con una decisión muy avanzada antes incluso del primer contacto. En lugar de comenzar desde cero, las conversaciones parten de un conocimiento previo, lo que reduce tiempos y eleva el nivel del proceso.

Pero si hay un elemento que explica este cambio, es la forma en la que introduce la emoción en la venta. Sobrino de Montenegro entiende que la compra de una vivienda está ligada a momentos vitales, expectativas y decisiones personales. Por eso, sus vídeos no buscan únicamente informar, sino generar una conexión que permita al cliente imaginarse en ese espacio y entender qué representa esa vivienda en su vida.

Este planteamiento contrasta con el modelo tradicional, en el que la información suele fragmentarse y la experiencia comienza en la visita física. En su caso, gran parte de ese recorrido se adelanta en el entorno digital, y permite una selección más afinada de compradores, evitando procesos innecesarios.

Además, el canal digital aporta una ventaja clave: la construcción de confianza de forma continuada. A través de sus contenidos, Sobrino de Montenegro ha desarrollado una relación previa con su audiencia, basada en la coherencia, el análisis y la transparencia. Cuando un cliente contacta, ya conoce su forma de trabajar y su criterio, lo que transforma por completo la dinámica de la operación.

Ser mujer y joven en este contexto ha marcado también su trayectoria. En un entorno en el que la experiencia se ha vinculado tradicionalmente a la edad, la directiva ha construido su posicionamiento desde el conocimiento, la preparación y una manera de comunicar clara y directa. Esa combinación le ha permitido abrirse paso y aportar una visión distinta, más alineada con cómo se toman decisiones hoy.

Más allá de las operaciones millonarias cerradas a través de redes sociales, el modelo de Sobrino de Montenegro refleja un cambio más profundo: una nueva forma de relacionarse con el cliente, de interpretar el mercado y de acompañar decisiones que van mucho más allá de la compra de un inmueble.