Hugo Sánchez: poner límites al maltrato en ‘Alto Componente Emocional’ durante la Feria del Libro de Alcalá

Hay momentos en los que la palabra se convierte en el escudo más fuerte. El escritor Hugo Sánchez, con una consolidada trayectoria de cinco poemarios publicados, llega a la XLIII Feria del Libro de Alcalá de Henares con su obra más personal hasta la fecha: Alto componente emocional – Bilogía Ecos de la Tempestad I.

Esta entrega marca el inicio de una bilogía necesaria, un testimonio lírico donde el autor decidió no permitir el maltrato psicológico en una relación, protegiendo su integridad frente a dinámicas complejas. A través de sus versos, Sánchez explora el proceso de poner límites y la importancia vital de la terapia psicológica para reconstruir la identidad y salir fortalecido de la «tempestad» emocional. Como bien indica el título de esta primera parte, el componente emocional es el eje sobre el que gira una sanación que no admite vuelta atrás.

«Es una voz que no negocia el destino», explica el autor. En este primer volumen de la bilogía, el lector encontrará una honestidad profunda sobre la superación y el valor de no ceder ante la presión invisible, convirtiéndose en un referente de resiliencia para quienes buscan proteger su salud mental.

Cita en la Feria del Libro de Alcalá de Henares

El próximo sábado 18 y jueves 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, Hugo Sánchez compartirá este mensaje de fuerza con sus lectores en la Caseta Ediciones VA. Tras el éxito de sus títulos en plataformas como Buscalibre, esta firma de ejemplares de Ecos de la Tempestad I representa un punto de inflexión en su carrera, consolidándose como una de las voces más auténticas de la lírica actual.

Con una imagen renovada y la seguridad de quien ha recuperado su camino, Sánchez demuestra que el arte es la herramienta definitiva para transformar la experiencia vivida en un mensaje de esperanza y firmeza.