OBI Pharma anuncia diez presentaciones de póster en la Reunión Anual AACR 2026

OBI Pharma, Inc. (TPEx:4174.TWO) anunció hoy su presencia en AACR 2026, destacada por diez presentaciones de póster, mostrando el potencial transformador de la plataforma GlycOBI®. Los ADC convencionales a menudo enfrentan limitaciones debido a la conjugación aleatoria, lo que resulta en relaciones fármaco-anticuerpo (DAR) heterogéneas, estabilidad subóptima y ventanas terapéuticas estrechas. En contraste, la tecnología de glicanos sitio-específica de OBI permite un DAR altamente homogéneo, lo que se traduce en perfiles PK/PD mejorados y reducción de toxicidad fuera del objetivo, como lo demuestran los programas líderes de OBI, OBI-902 y OBI-904.

Se está avanzando aún más en oncología de precisión mediante ADC biespecíficos de nueva generación (OBI-201) y ADC biespecíficos de carga dual (OBI-221). Estas moléculas «impulsadas por la biología» están diseñadas para superar la heterogeneidad tumoral y la resistencia a múltiples fármacos, desafíos clave en el tratamiento actual del cáncer. Al incorporar tanto las plataformas GlycOBI® como GlycOBI DUO®, OBI está desarrollando terapias novedosas y diferenciadas que abordan la necesidad médica no cubierta de pacientes con tumores sólidos difíciles de tratar. Además, la robusta plataforma de conjugación de ADC de OBI ha demostrado entregar consistentemente calidad de producto y escalabilidad, al tiempo que permite la expansión hacia modalidades de nueva generación, incluyendo conjugados anticuerpo-degradador (DACs).

Estos datos serán presentados en la Reunión Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR) del 17 al 22 de abril de 2026 en San Diego, California (EE. UU.).

«En OBI, hacemos mejores ADCs», dijo la Dra. Ya-Chi Chen, directora científica de OBI Pharma. «Nuestro objetivo es ofrecer terapias que no solo apunten a los tumores de manera más eficaz y precisa, sino que también reduzcan los efectos secundarios, dando a los pacientes opciones de tratamiento potencialmente transformadoras».

Los e-pósteres estarán disponibles para su consulta en la plataforma virtual de la reunión AACR a partir de las 12:00 PM PT del 17 de abril, así como en el sitio web de OBI Pharma (www.obipharma.com) a partir del 18 de abril.

Acerca de OBI Pharma

OBI Pharma es una empresa global de oncología en fase clínica establecida en 2002 y con sede en Taiwán. Junto con su subsidiaria OBI Pharma USA, Inc., la empresa se dedica al desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer para proporcionar nuevas opciones de tratamiento a pacientes con necesidades médicas urgentes.

Los esfuerzos de investigación de OBI se centran en nuevos conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). A través de su plataforma patentada de tecnología de conjugación de nueva generación, Obrion™, OBI ha establecido diversas modalidades de diseño de ADC. La plataforma integra tecnologías propietarias de conjugación y linkers, incluyendo GlycOBI®, GlycOBI DUO®, EndoSymeOBI®, HYPrOBI® y la nueva tecnología de conjugación irreversible de cisteína ThiOBI®, para avanzar en soluciones ADC de nueva generación.

OBI ha desarrollado un conjunto de programas ADC de nueva generación. Estos incluyen ADC monospecíficos como OBI-902 (TROP2), que se encuentra en evaluación clínica de Fase 1, y OBI-904 (Nectin-4); un ADC biespecífico de un solo payload, OBI-201 (HER2 x TROP2); y un ADC biespecífico de doble payload, OBI-221 (cMET x HER3). Para ampliar la aplicabilidad de la tecnología de linker HYPrOBI®, OBI ha desarrollado adicionalmente la tecnología ThiOBI® para permitir la conjugación irreversible basada en cisteína.

Además de sus programas ADC, los activos de OBI incluyen OBI-3424, un profármaco de pequeña molécula de primera clase dirigido a AKR1C3 que libera selectivamente un potente agente alquilante de ADN en presencia de la enzima aldo-ceto reductasa 1C3, la cual se expresa altamente en ciertos tumores. Información adicional puede encontrarse en www.obipharma.com.

Acerca de GlycOBI®

OBI ha desarrollado una tecnología ADC única basada en glicanos y sitio-específica (GlycOBI®), diseñada en formato «plug and play» compatible con cualquier anticuerpo, linker y payload, y que soporta varias relaciones fármaco-anticuerpo (DAR) (hasta 16).

Impulsada por la tecnología enzimática de doble función EndoSymeOBI® y su tecnología de linker hidrofílico HYPrOBI®, GlycOBI®, un componente central de la familia de tecnologías ADC Obrion™, permite la generación de ADCs sitio-específicos y homogéneos mediante un proceso eficiente, escalable y optimizado de dos pasos en un solo recipiente bajo condiciones GMP.

Durante el proceso de conjugación, GlycOBI® evita alterar la estructura del anticuerpo y asegura que el ADC resultante conserve características biofísicas comparables a las del anticuerpo nativo. Además, la tecnología de linker de OBI mejora la eficiencia de conjugación de la carga y reduce la tendencia a agregación o degradación, apoyando un proceso de fabricación estable y controlado.

GlycOBI® ha superado limitaciones comunes de los enfoques tradicionales de ADC y ha demostrado mejor actividad antitumoral y estabilidad en varios estudios in vivo. Notablemente, la plataforma permite la conjugación tanto de inhibidores citotóxicos de molécula pequeña como de degradadores altamente hidrofóbicos, ampliando su aplicabilidad a modalidades de nueva generación como los DACs.

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