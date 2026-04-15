SILVERCREST y Andre Agassi se centran en la alta tecnología y el toque humano

La marca de productos de cocina y del hogar de Lidl, SILVERCREST, inicia un relanzamiento internacional con una identidad de marca renovada e independiente. Como parte de este reposicionamiento, SILVERCREST anuncia su colaboración con el ex número uno del mundo del tenis, ganador de ocho títulos de Grand Slam y chef amateur, Andre Agassi, quien además se convierte en el embajador de la primera campaña publicitaria de la marca. Bajo el lema «Te hace la vida más fácil», SILVERCREST presenta una amplia gama de productos funcionales con tecnología de vanguardia.
SILVERCREST es la marca que engloba el surtido de cocina y hogar de Lidl, y que se suma ahora a las marcas referentes que ofrece la compañía como PARKSIDE y CRIVIT. Con esta apuesta por desarrollar la identidad de sus marcas propias, la compañía busca organizar de forma más clara su oferta de productos de bazar y ofrecer a los clientes una mayor orientación y experiencia de compra.
SILVERCREST representa un acceso sencillo y accesible a tecnología potente e intuitiva diseñada para ayudar a las personas en sus tareas diarias, tanto en la cocina como en el hogar. Con su amplio surtido de productos, SILVERCREST ya es la marca número uno en Europa en pequeños electrodomésticos de cocina y hogar. Entre sus productos más destacados se encuentra el robot de cocina SILVERCREST Monsieur Cuisine, que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la marca gracias a su diseño elegante y sus funciones inteligentes. La marca apuesta por una experiencia de uso fácil e intuitiva y una calidad fiable al mejor precio.
Como partner de SILVERCREST, Andre Agassi sabe que tanto en la pista de tenis como en casa, la precisión técnica y la intuición humana marcan la diferencia. Para el ex tenista profesional y apasionado cocinero amateur, la alimentación equilibrada es también una parte fundamental de su estilo de vida. En su faceta como padre de familia, Agassi apuesta por pequeños electrodomésticos potentes y fáciles de usar que le permitan probar nuevas recetas con sus hijos y amigos, integrando hábitos saludables en su rutina diaria. Su pasión por un estilo de vida consciente y la tecnología inteligente lo convierten en el embajador perfecto para SILVERCREST.
La campaña ofrece una mirada divertida al día a día en el hogar de Agassi. Los productos SILVERCREST se presentan desde la perspectiva de dos mascotas que simulan ser los propios perro y gato de Andre Agassi y Stefanie Graf. A través de las voces de los animales, se crea un entretenido diálogo entre ambos mientras Agassi realiza sus tareas cotidianas como cocinar, planchar y limpiar.
Mientras que el perro se muestra como mayor admirador, el gato, con un humor más seco y un toque de superioridad, comenta cada escena con ironía.
«Durante mi carrera como deportista profesional, he aprendido que contar con el apoyo adecuado entre bastidores es clave para alcanzar el éxito. Y eso es precisamente lo que SILVERCREST aporta a mi día a día: gracias a su tecnología inteligente y a su facilidad de uso, puedo preparar un desayuno saludable para mi familia en cuestión de minutos y resolver rápidamente cualquier tarea del hogar. Esta colaboración encaja perfectamente conmigo porque la marca apuesta por la tecnología que realmente vale la pena: la que te hace la vida más fácil. Y eso nos deja más tiempo para lo verdaderamente importante: compartir momentos con las personas que más me importan», afirma Andre Agassi.
Con SILVERCREST, Lidl persigue el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología que facilita la vida cotidiana. Sus productos destacan por su manejo intuitivo y por ofrecer un alto rendimiento. La campaña se centra en algunos de los productos más destacados del catálogo actual, entre ellos el robot Monsieur Cuisine Smart, freidoras de aire, batidoras, tostadoras, cafeteras, robots aspiradores y aspiradores inalámbricos, mopas de vapor y planchas además de utensilios y menaje de cocina como sartenes y ollas de hierro fundido.
Jens Thiemer, Chief Customer Officer de Lidl International, explica: «Estamos desarrollando de forma constante nuestras marcas propias para convertirlas en auténticas marcas de referencia de calidad y confianza dentro de sus respectivas categorías. Tras los lanzamientos de PARKSIDE y CRIVIT, ahora damos el siguiente paso con SILVERCREST: facilitamos el acceso a tecnología intuitiva y de alta calidad para la cocina y el hogar, acercando el progreso tecnológico a toda la sociedad. Ya sea en la cocina de un piso compartido o en el primer hogar propio, con nuestros productos SILVERCREST estamos presentes allí donde las personas nos necesitan para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de un día a día más sencillo y de un estilo de vida consciente. El hecho de que Andre Agassi, un atleta de élite y un apasionado cocinero amateur y amante de la gastronomía, haya decidido colaborar con SILVERCREST es para nosotros un reconocimiento a nuestros altos estándares de calidad y a nuestra tecnología inteligente, diseñada pensando en las personas».
Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España comenta: «SILVERCREST está evolucionando hacia una marca independiente en España, facilitando el acceso a la tecnología potente e intuitiva para la cocina y el hogar. Para nosotros, esto es más que un paso estratégico, es una promesa clara: en Lidl encontrarás todo lo que necesitas para simplificar tu día a día, desde la alimentación hasta la tecnología de tu cocina. Gracias a nuestro enfoque omnicanal, llegamos a nuestros clientes estén donde estén a través de nuestras más de 700 tiendas en España y a nuestro e-commerce lidl.es».
La campaña omnicanal de SILVERCREST arrancó el 28 de marzo con una amplia difusión en medios, alcanzando visibilidad internacional a través de su presencia en distintos canales.
A través de su clasificación de categorías y productos, Lidl continúa evolucionando para responder a las necesidades de sus clientes con su catálogo de bazar: cocina y hogar (SILVERCREST), bricolaje y jardinería (PARKSIDE), deporte y ocio (CRIVIT), hogar y decoración (LIVARNO), moda y accesorios (Esmara) y bebé e infantil (Lupilu). El resultado es una experiencia de compra sencilla e intuitiva gracias a una gestión clara y orientada a los consumidores de su surtido de productos, tanto en tienda como online.
Acerca de SILVERCREST
La marca SILVERCREST, disponible en Lidl y Kaufland, destaca por sus tecnologías inteligentes que facilitan la vida diaria, ofreciendo la mejor relación calidad-precio. La marca ofrece una amplia gama de electrodomésticos para la cocina y el hogar, utensilios de cocina, productos de almacenamiento y vajilla. Como aliado que simplifica la vida con productos funcionales, SILVERCREST permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa. La marca se centra constantemente en las necesidades de las personas.