El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base cierra 2025 con crecimiento récord y abre inscripciones para 2026

El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base continúa consolidándose como una de las citas destacadas del calendario de fútbol base, con la mirada puesta ya en su próxima edición de 2026, cuyas inscripciones se encuentran abiertas para clubes locales, nacionales e internacionales. Así lo ha confirmado su director, Alberto Mariano, quien avanza que la organización ya está en conversaciones con equipos nacionales y ha iniciado contactos con clubes de países como Alemania, Inglaterra e Italia, lo que permitirá seguir impulsando el carácter internacional del torneo.

Desde su creación en 2023, el evento ha experimentado un crecimiento progresivo tanto en participación como en nivel competitivo. En su primera edición reunió a 41 equipos durante la temporada navideña en Ibiza, mientras que en 2025 dio un salto significativo al alcanzar los 46 equipos y cerca de 890 participantes entre jugadores y cuerpos técnicos. El palmarés refleja el alto nivel del torneo, con presencia de algunas de las principales canteras nacionales como el FC Barcelona, Villarreal CF, Deportivo de La Coruña o Real Sociedad, junto a clubes locales como Atlético Baleares o Pla de na Tesa.

La evolución del torneo también se ha visto reflejada en el ámbito deportivo, con la incorporación de la categoría cadete en el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base 2025 y la previsión de ampliar la participación femenina en 2026, reforzando así su apuesta por el desarrollo del fútbol base en todas sus categorías. Este crecimiento ha sido posible, en gran parte, gracias al respaldo de entidades públicas y privadas. El torneo está cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y cuenta con el apoyo de distintos ayuntamientos de la isla, a los que se suma en 2026 el Ayuntamiento de Ibiza, consolidando un apoyo institucional clave para posicionar el destino de Ibiza en el mapa del fútbol formativo.

Más allá de la competición, el torneo pone el foco en los valores educativos del deporte, como el compañerismo, el trabajo en equipo y la disciplina. En este sentido, destaca el trabajo realizado en los últimos años en materia de protección del menor, mediante la implementación de una aplicación que permite realizar denuncias anónimas ante posibles comportamientos incívicos, una iniciativa poco habitual en el ámbito del fútbol base que refuerza la prevención y la concienciación entre jugadores, familias y equipos técnicos.

El evento también ha apostado por la digitalización y la visibilidad en línea, con una destacada cobertura en redes sociales. En la última edición, ocho perfiles especializados como Euforia Balear, Actualidad Fútbol Base o Esport Base Media estuvieron presentes durante los cuatro días de competición, generando contenido, retransmitiendo partidos y mostrando el ambiente de convivencia que se vive tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con estos avances, el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base se reafirma como un torneo en crecimiento, que combina competición, valores y proyección internacional, consolidando a Ibiza como un destino de referencia en el ámbito del deporte base.