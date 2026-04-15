Vilches Abogados impulsa un plan de expansión y modernización para consolidarse como despacho líder

El bufete Vilches Abogados da un paso decisivo en su evolución con la puesta en marcha de un ambicioso plan de expansión y crecimiento que toma impulso este 2026. El objetivo: posicionarse como uno de los despachos de referencia a nivel nacional.

Este plan estratégico tiene como pilar fundamental la modernización de la gestión interna del despacho, entendida como la base imprescindible para seguir ofreciendo un servicio excelente a sus clientes. En este contexto, Vilches Abogados, que cuenta con más de 25 años de experiencia, implementará un potente CRM Salesforce, la misma tecnología utilizada por grandes multinacionales y compañías líderes a nivel global.

La integración de esta plataforma supondrá un importante salto cualitativo en la operativa del despacho, permitiendo optimizar procesos, mejorar la trazabilidad de los casos y reforzar la experiencia del cliente en todas las fases del servicio.

En este sentido, el despacho transformará la relación con sus clientes hacia un modelo digital más ágil, sustituyendo el flujo constante de llamadas por una app interna. Esta herramienta permite al usuario seguir su expediente en tiempo real con explicaciones directas de su letrado, garantizando que la cercanía, la transparencia y la inmediatez sean las señas de identidad de Vilches Abogados en el trato y asesoramiento al cliente.

La implantación de Salesforce en el despacho ya está en marcha, y los profesionales de Vilches Abogados han recibido formación específica para dominar la herramienta y aprovechar todo su potencial. Este proceso de capacitación permitirá que el equipo pueda aportar el máximo valor a los clientes desde el primer día, integrando tecnología y conocimiento jurídico de forma eficiente.

«Estamos dando un paso muy importante en la evolución de Vilches Abogados. Este plan responde a nuestro firme compromiso con la excelencia, no solo hacia nuestros clientes, sino también hacia nuestro equipo humano», afirma Manuel Hernández, CEO de la compañía. «La incorporación de una herramienta como Salesforce supone un salto cualitativo clave para nosotros. Queremos construir una estructura sólida, moderna y eficiente que nos permita seguir creciendo con garantías».

El plan contempla una inversión relevante en tecnología y desarrollo organizativo, en línea con la visión a largo plazo del despacho. Una apuesta estratégica que refuerza la idea de que el liderazgo en el sector legal requiere una mejora constante y una adaptación continua a los nuevos retos del mercado.

«Somos conscientes de que hay que estar en continua evolución. Esta inversión es una muestra clara de nuestra ambición de continuar siendo un despacho de referencia y de nuestra responsabilidad con el futuro del despacho», añade Hernández.

Este 2026 se presenta como un año clave para Vilches Abogados, marcado por importantes avances tanto en su estructura interna como en su posicionamiento en el mercado. En este sentido, la firma se encuentra inmersa en un proceso de expansión de sus sedes, con el objetivo de mejorar su presencia y su acceso a los clientes.

«Estamos en pleno proceso de crecimiento también a nivel de implantación física. Muy pronto podremos compartir novedades importantes en este ámbito», concluye el CEO.

Con esta hoja de ruta, Vilches Abogados refuerza su apuesta por la innovación, la excelencia y el crecimiento sostenible, sentando las bases para convertirse en un actor de referencia en el sector legal en España.

Sobre Vilches Abogados

Con más de 25 años de experiencia, Vilches Abogados es un bufete especializado en derecho civil, sucesorio, de familia, penal y mercantil. El despacho destaca por su sólida trayectoria en casos complejos de herencias y divorcios vinculados al ámbito empresarial, ofreciendo siempre soluciones personalizadas y eficaces para proteger tanto los intereses personales como profesionales de sus clientes.

Cuenta con un equipo de más de 30 profesionales comprometidos con la excelencia jurídica, el trato humano y la cercanía. Con nueve sedes en la Comunidad de Madrid, Vilches Abogados opera en todo el territorio nacional, interviniendo en casos de relevancia como el de los afectados por la DANA en Valencia.

Su labor ha sido reconocida por Best Lawyers, que ha distinguido al despacho como una de las mejores firmas jurídicas de España en derecho civil durante tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.