La Agencia Espacial Europea selecciona a Atos para escoger doce proveedores del gemelo digital de la Tierra

DestinE es una iniciativa emblemática liderada por la Comisión Europea e implementada por la ESA, el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), cuyo objetivo es crear un gemelo digital altamente preciso de la Tierra. Su ecosistema está concebido para ayudar a responsables políticos, investigadores e innovadores a simular, monitorizar y comprender mejor los fenómenos naturales y la actividad humana, facilitando la toma de decisiones informadas y ofreciendo nuevas formas de interactuar con el planeta para avanzar hacia un futuro sostenible.

Como resultado de esta primera convocatoria abierta, se han seleccionado 12 proveedores de servicios innovadores. Algunos de estos servicios ya están plenamente operativos, ofreciendo oportunidades sin precedentes para la exploración, el análisis y la comprensión del entorno:

Evaluar la calidad de vida con CALIFE

CALIFE («Quality of Life»), desarrollado por Murmuration, está diseñado para hacer accesible la información de observación de la Tierra por satélite a todo tipo de usuarios, desde ciudadanos hasta administraciones locales. Ofrece informes personalizados y fáciles de interpretar sobre condiciones ambientales y de salud a escala hiperlocal.

CALIFE proporciona:

Servicio gratuito para municipios.

Informes prémium de calidad de vida para ciudadanos.

Proyecciones personalizadas para responsables de la toma de decisiones.

Al fomentar la concienciación, apoyar políticas locales y promover la resiliencia frente al cambio climático, CALIFE contribuye a crear un círculo virtuoso hacia comunidades más saludables y sostenibles.

Monitorizar cultivos de patata con HARVIC (Harvest in Control)

HARVIC, desarrollado por GeoVille, ofrece a los actores del sector de la patata una visión clara y fiable del desarrollo de los cultivos a lo largo de la temporada, así como predicciones precisas sobre el momento de la cosecha en términos de cantidad y calidad. Mediante la combinación de datos satelitales, información meteorológica y observaciones de campo, HARVIC transforma conjuntos de datos complejos en información sencilla y accionable.

Este servicio permite:

Comprender el estado de los cultivos y su evolución.

Anticipar rendimiento y calidad, reduciendo la incertidumbre.

Detectar riesgos potenciales de forma temprana.

HARVIC facilita una mejor planificación de la cosecha y la logística, complementando las inspecciones de campo tradicionales y la experiencia existente. Integrado en los flujos de trabajo habituales, mejora la capacidad de anticipación y la confianza en la toma de decisiones.

Al ahorrar tiempo, optimizar recursos y promover prácticas agrícolas más sostenibles, HARVIC contribuye además a una comprensión más profunda y basada en datos de la dinámica agrícola en un entorno en constante cambio.

Explorar la temperatura del suelo en alta resolución con Hi-Res LST

Hi-Res LST, desarrollado por OHB Digital Services, proporciona información térmica precisa con una resolución de 30 metros. Utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje automático y fusión de datos, combinando datos de Sentinel-3 con productos de temperatura de superficie terrestre de Landsat-8.

El servicio ofrece:

Visualización detallada de capas y series temporales de temperatura.

Áreas de interés personalizables.

Herramientas de monitorización bajo demanda.

Al mejorar la estimación de la temperatura de la superficie terrestre, Hi-Res LST permite aplicaciones donde la precisión es crítica, como la planificación de la resiliencia urbana o la monitorización de infraestructuras.

Este servicio permite a los usuarios tomar decisiones informadas y desarrollar soluciones sostenibles en un entorno en transformación.

Comprimir datos de observación terrestre con COMEO

COMEO («Compression Of Models & Earth Observations»), desarrollado por VisioTerra, optimiza el uso de datos de observación terrestre mediante algoritmos de compresión con pérdida. Está orientado a datos de Sentinel-1, Sentinel-2 y modelos como C3S ERA5.

COMEO incluye:

Algoritmos avanzados de compresión que permiten reducir el tamaño de los datos entre ×10 y ×250.

Herramienta de demostración: ilustra el impacto de la compresión con pérdida en la calidad de los datos, facilitando la comprensión de los compromisos asociados.

Herramienta de mapeo: ofrece una síntesis de los datos Sentinel-1 IW sobre el mar Mediterráneo, cubriendo todo el periodo de la misión Sentinel-1.

Al proporcionar soluciones eficaces de compresión, COMEO permite maximizar el uso de los datos manteniendo su relevancia para aplicaciones críticas como la monitorización ambiental o el análisis de modelos climáticos.

Analizar el impacto de las langostas del desierto con DLMS

El Desert Locust Monitoring Service (DLMS), desarrollado por Sistema, aborda los efectos devastadores de las langostas del desierto, consideradas las plagas migratorias más destructivas del mundo, cuyo impacto se ve agravado por el cambio climático.

Características principales: detección basada en IA mediante análisis de múltiples fuentes de datos climáticos, modelos predictivos del movimiento de enjambres y cobertura geográfica desde África hasta Asia.

Gracias a estas tecnologías, el servicio desempeña un papel clave en la protección de recursos agrícolas y ecosistemas, permitiendo a los actores implicados anticiparse y responder de forma eficaz a estas amenazas.

Una nueva ola de servicios innovadores entrará progresivamente en funcionamiento, cada uno diseñado para abordar retos clave en distintos sectores, entre ellos:

CityNexus Pro (Solenix): versión avanzada del servicio CityNexus con capacidades de gemelo digital urbano para analizar el impacto del cambio climático en redes viarias y planificación urbana.

CONOPS (EDGE): modelo predictivo basado en datos satelitales y censales para simular poblaciones de mosquitos y estimar riesgos de enfermedades.

CC-PLAN (CGI Italia): servicio que proporciona datos localizados sobre islas de calor urbanas y análisis climático aplicado a la aviación, con modelización de estrategias de mitigación.

AQWALYTICS (Magellium): solución escalable para monitorizar la calidad del agua en Europa combinando datos satelitales y mediciones en tiempo real.

Eki’Learning (Ekitia): servicio de datos éticos que incluye módulos formativos sobre uso de datos e inteligencia artificial y herramientas de autoevaluación.

MoMo (Detektia): servicio de detección y análisis de deformaciones en infraestructuras.

InSAR Monitoring (GeoKinesia): conjunto de servicios basados en radar interferométrico para monitorizar deformaciones.

Valérie Dehlinger, directora de diversos mercados estratégicos en Francia en Atos, ha declarado: «Nos complace apoyar a la ESA en el desarrollo del ecosistema DestinE y en la innovación digital en la observación de la Tierra, desempeñando un papel clave en su evolución y reforzando su atractivo para múltiples actores en Europa».