Aszende celebra su 50 aniversario con cinco nuevas adquisiciones y una facturación de más de 50 millones de euros

La empresa familiar Aszende, especializada en la instalación, mantenimiento y modernización multimarca de ascensores, celebra su 50 aniversario consolidando una nueva etapa de crecimiento marcada por la expansión territorial, la adaptación a la nueva normativa ITC y una firme apuesta por la sostenibilidad y el talento.

La compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 52 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 15 % respecto al anterior ejercicio, y cuenta actualmente con cerca de 400 profesionales distribuidos entre la sede central de la empresa, ubicada en Barcelona, y 16 delegaciones en el territorio nacional, con presencia en ocho comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, La Rioja, Región de Murcia y Cantabria), manteniendo su fábrica propia en Zaragoza.

Cinco nuevas adquisiciones en 2025

En el marco de su estrategia de crecimiento, que responde tanto al desarrollo orgánico del negocio como a la incorporación de nuevas empresas y carteras coherentes con su modelo de servicio, Aszende ha reforzado su presencia en Cataluña mediante la incorporación, en 2025, de tres empresas familiares del sector, así como las carteras de ascensores de dos compañías.

Gracias a este crecimiento, la compañía gestiona actualmente un parque de cerca de 20.000 ascensores en mantenimiento, lo que la sitúa entre las diez principales empresas del sector, con la previsión de alcanzar los 24.000 equipos en 2026.

«El crecimiento a través de adquisiciones forma parte de una evolución natural, siempre que podamos integrar empresas que compartan nuestra manera de entender el servicio y la relación con el cliente: un modelo basado en la proximidad, la excelencia y la personalización del servicio, con las personas en el centro», explica Alfredo Palencia Tejada, consejero delegado de Aszende.

De cara a los próximos años, la compañía prevé seguir creciendo en todo el territorio español, con el objetivo de doblar la facturación en 2030, manteniendo una estrategia sostenible y coherente con la evolución del mercado.

La nueva normativa duplica las grandes reparaciones asociadas a inspecciones

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2024, de la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre ascensores ha supuesto un punto de inflexión para el sector. Esta normativa introduce nuevas exigencias en materia de seguridad, mantenimiento e inspección de los equipos, acelerando un proceso de modernización imprescindible en un país que cuenta con uno de los parques de ascensores más antiguos de Europa —la mitad de los equipos tienen más de 25 años de antigüedad— y donde todavía existen más de un millón de edificios sin ascensor.

En este contexto, Aszende duplicó en 2025, respecto a 2024, las grandes reparaciones asociadas a inspecciones, actuaciones obligatorias para adecuar los equipos a los nuevos estándares de seguridad. Este incremento ha tenido un impacto directo en la actividad de la compañía: el volumen de trabajos ha crecido un 40 % en términos generales, impulsado principalmente por las actuaciones vinculadas a inspecciones, que han aumentado un 96 %.

«La nueva ITC ha puesto el foco en la protección de las personas y ha acelerado una transformación que era absolutamente necesaria. Modernizar el parque de ascensores no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad social, ya que es clave para la seguridad, la accesibilidad y la calidad del servicio en los edificios», señala Alfredo Palencia Tejada.

Desde la entrada en vigor de la normativa, el sector ha acelerado su transformación y se encuentra actualmente en torno al 50 % del proceso de renovación del parque.

Sostenibilidad y economía circular

En paralelo al crecimiento, Aszende está desarrollando una estrategia orientada a reducir su impacto ambiental. La compañía está sustituyendo progresivamente combustibles fósiles por alternativas hidrogenadas con menor nivel de emisiones de CO₂ y electrificando parte de su flota para reducir tanto emisiones como contaminación acústica.

Además, ha implementado sistemas de software para monitorizar la conducción de su equipo técnico, mejorando la eficiencia, la seguridad y reduciendo el consumo de combustible. Asimismo, está implantando una gestión optimizada de rutas que permite disminuir el consumo de los vehículos, reduciendo las emisiones y el uso de energía y recursos

La empresa fomenta la reparación de componentes electrónicos para alargar su vida útil y minimizar la generación de residuos, impulsando prácticas de economía circular. También trabaja en la valorización de residuos como aceites, baterías o cartón, con el objetivo de darles una segunda vida útil y reducir el impacto derivado de su extracción y fabricación.

Por otro lado, durante 2025 Aszende ha consumido energía 100 % renovable en todas sus delegaciones y ha generado energía propia en su sede central, lo que ha permitido reducir significativamente las emisiones derivadas del consumo eléctrico.

Aszende Academy, una ventana a la profesión de la movilidad vertical

Coincidiendo con su 50 aniversario, la compañía pondrá en marcha este año 2026 Aszende Academy, una iniciativa concebida como el centro de formación de la compañía para impulsar el talento, favorecer la promoción interna y dar respuesta a los retos de profesionalización y relevo generacional del sector. En este sentido, contará con distintos programas de acceso al sector para puestos técnicos, así como con itinerarios de desarrollo dirigidos al resto de perfiles de la compañía.

Asimismo, el proyecto busca también prestigiar la profesión de la movilidad vertical, acercarla a la ciudadanía y poner en valor su impacto en la vida de las personas.

El sector afronta actualmente un déficit de más de 1.000 profesionales técnicos en toda España, en gran medida debido al desconocimiento de la profesión y de sus oportunidades laborales.

Para ello, la iniciativa se apoya en la creación de un showroom experiencial e interactivo abierto al público en la sede de Barcelona, desde el que la compañía quiere mostrar cómo funciona el sector desde dentro, reforzar la transparencia y facilitar la captación de talento, clave para seguir garantizando la seguridad y la calidad del servicio.

«Celebrar 50 años no es solo conmemorar una trayectoria, sino asumir la responsabilidad de prestigiar el sector, mostrar el trabajo que hay detrás de cada ascensor y atraer nuevas generaciones de profesionales. La transparencia y la formación son claves para el futuro de la movilidad vertical», concluye el consejero delegado de Aszende.