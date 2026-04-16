Clinery lanza la app que limpia los vehículos donde estén estacionados

Clinery (www.clinery.es), la nueva empresa valenciana de servicios on-demand, ha lanzado una aplicación móvil que permite a los propietarios de coches y motos contratar un servicio de limpieza exterior profesional en el punto exacto donde dejen estacionado su vehículo.

La propuesta de Clinery es pura eficiencia tecnológica: mientras el usuario trabaja, cena en un restaurante o hace la compra, un profesional de la plataforma se desplaza hasta la ubicación del vehículo para realizar una limpieza exterior completa. La app utiliza la geolocalización para que el propietario no tenga que preocuparse de nada más que de aparcar y solicitar el servicio.

Tecnología para un mundo sin esperas

Clinery no es solo un servicio de limpieza; es una herramienta de optimización del tiempo. La plataforma ha sido diseñada para integrarse en el estilo de vida urbano actual, donde el tiempo es el activo más valioso. «Nadie quiere pasar su tiempo libre en un túnel de lavado. Con Clinery, el tiempo de inactividad de un vehículo aparcado se convierte en tiempo útil. Queremos que, cuando vuelvas a el coche, esté como nuevo sin que hayas tenido que mover un dedo», explican desde Clinery. La aplicación móvil está disponible para Android y para iOS.

Un cambio de paradigma en la movilidad urbana

Con este lanzamiento, Clinery se posiciona a la vanguardia de la ‘Mobile Economy’ en Valencia. Al eliminar la necesidad de infraestructuras fijas (lavaderos físicos) y desplazamientos innecesarios, la startup no solo ofrece comodidad, sino que propone una forma más inteligente y ágil de entender el cuidado del vehículo en las ciudades inteligentes o Smart Cities.

Acerca de Clinery

Clinery es una aplicación de servicios de limpieza de vehículos on-demand. A través de su app, conecta a propietarios de coches y motos con profesionales de la limpieza que se desplazan al lugar de estacionamiento, ofreciendo una solución cómoda, rápida y tecnológica para el mantenimiento exterior del vehículo sin necesidad de desplazamientos por parte del usuario.