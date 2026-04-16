Deutsche Bank renueva su Depósito Confianza Más DB con una remuneración de hasta un 3 % TAE a 12 meses

Deutsche Bank España ha renovado uno de sus productos de ahorro insignia como es el Depósito Confianza Más DB, que ofrece a clientes nuevos una remuneración de hasta el 3 % TAE a 12 meses, en función de su vinculación.

De este modo, los clientes que depositen un saldo mínimo de 25.000 euros hasta un máximo de 150.000 euros podrán partir de una remuneración base al 2 % TAE, que podrá incrementarse hasta el 3 %, a un año, si se cumplen las siguientes condiciones:

+0,20 % TAE si se domicilia una nómina o pensión mínima de 2.000 euros.

+0,20 % TAE adicional si se contrata y se usa una tarjeta de crédito de Deutsche con un mínimo de 6.000 euros al año.

+0,60 % TAE, si se contrata o realiza una aportación de capital nuevo a uno o varios de los fondos seleccionados por los especialistas de inversiones de Deutsche Bank por un importe mínimo de 15.000 euros.

Este producto forma parte de la apuesta de Deutsche Bank por ofrecer los mejores productos y servicios a los clientes en España, y refuerza el posicionamiento para los clientes Premium, que tienen necesidades de ahorro e inversión, al fomentar también la contratación de fondos de inversión.

Más información sobre el Depósito Confianza DB – Deutsche Bank.

Acerca de Deutsche Bank

Deutsche Bank ofrece productos y servicios de banca minorista, banca de inversión, banca transaccional y gestión patrimonial y de activos a grandes compañías, gobiernos, inversores institucionales, pymes y particulares. Deutsche Bank, líder en Alemania, cuenta con un sólido posicionamiento en Europa y amplia presencia en América y Asia. En España, la entidad está presente desde hace más de 135 años. En la actualidad, el banco está formado por un equipo de 2.300 profesionales que prestan servicio a más de 440 mil clientes en un centenar de oficinas, 25 de ellas flagships.

Deutsche Bank es el banco líder en calidad de servicio en España, según el último Estudio de Calidad Objetiva Sectorial (EQUOS), realizado por la consultora independiente Stiga en 2025. Además, ha sido reconocido por Euromoney por cuarto año consecutivo como ‘Best International Private Bank in Spain’ en 2026. Así como ‘Spain’s Best for Real Estate Financing’, premio de Euromoney 2026.