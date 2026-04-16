Maxon anuncia herramientas gratuitas y la expansión móvil de ZBrush y Cinema 4D

Maxon, un desarrollador líder de software potente e intuitivo en 2D y 3D y flujos de trabajo completos de diseño gráfico, ha anunciado hoy un importante avance en su misión de hacer que las herramientas creativas profesionales sean más accesibles para artistas de todo el mundo. Con el debut de Cinema 4D en iPad, el regreso de la aplicación de motion graphics Autograph y la expansión de las herramientas de Maxon a dispositivos tablet con Windows on Arm (WoA), la compañía reduce las barreras de entrada al tiempo que permite a los artistas trabajar donde quieran y como quieran. Los visitantes de NAB 2026 podrán ver todo ello en el stand de Maxon (N2741).

Herramientas profesionales, mayor acceso

A medida que crece la demanda de contenido 3D y motion en redes sociales, streaming, videojuegos y medios inmersivos, los creadores buscan formas flexibles y asequibles de acceder a flujos de trabajo profesionales. Tradicionalmente, el software creativo profesional se ha limitado al escritorio y ha requerido una inversión significativa en software y hardware. Con este lanzamiento, Maxon introduce nuevos niveles de acceso gratuito y flujos de trabajo orientados a dispositivos móviles para hacer que sus herramientas estándar de la industria sean más accesibles sin comprometer sus capacidades profesionales.

«La accesibilidad, la interoperabilidad y la capacidad de empoderar al usuario son cada vez más centrales en la innovación creativa», afirmó Dave McGavran, CEO de Maxon. «Con estas iniciativas, ampliamos el acceso a herramientas profesionales para que más artistas puedan experimentar, crear y crecer dentro de un ecosistema creativo conectado, utilizando las mismas herramientas profesionales que se utilizan en cine, broadcast y diseño».

Cinema 4D para iPad: la creación 3D se vuelve móvil

En NAB 2026, Maxon presentará la versión beta de Cinema 4D para iPad, lo que supone la primera vez que una herramienta 3D profesional de este tipo estará disponible en una plataforma móvil. Optimizado para flujos de trabajo táctiles, Cinema 4D para iPad ofrece capacidades esenciales de modelado y diseño 3D en una interfaz simplificada y orientada a lo móvil. La versión para iPad complementa la experiencia de escritorio, permitiendo a los artistas explorar ideas y trabajar en proyectos en cualquier lugar, en el momento en que surge la creatividad.

Cinema 4D ha sido durante mucho tiempo reconocido por su accesibilidad y facilidad de aprendizaje dentro del espacio profesional 3D. Llevar estas capacidades al iPad amplía esa filosofía, haciendo la creación 3D más accesible para artistas emergentes sin dejar de ser compatible con los flujos de producción modernos.

Cinema 4D para iPad estará disponible a finales de 2026.

* Recomendado: iPad con chip M3 o posterior.

Autograph regresa

Maxon recupera Autograph, una aplicación moderna de motion graphics y composición, como descarga gratuita para usuarios individuales en todas sus funciones principales. Diseñada para motion designers, artistas 2D/3D, creadores de contenido y compositores, Autograph ofrece una base profesional para la experimentación y producción creativa, ahora accesible para cualquiera que quiera empezar.

Autograph combina animación 2D, composición y capacidades 3D en un entorno unificado optimizado para velocidad y flexibilidad. Entre sus principales funciones se incluyen un sistema nativo de «Cloner» para animaciones dinámicas e iterativas, que permite a los diseñadores construir rápidamente gráficos en movimiento complejos, y herramientas de diseño responsivo que permiten crear y adaptar simultáneamente múltiples relaciones de aspecto, ideal para el panorama actual de contenido multiplataforma.

La aplicación es compatible con estándares de la industria como USD, OpenEXR, ACES, OpenColorIO y OpenFX, e integra Universe y herramientas seleccionadas de Red Giant. Autograph también admite plugins OpenFX de terceros, comenzando con RE:Vision Effects, BorisFX y Digital Anarchy, disponibles a través de sus propios marketplaces, lo que refuerza el compromiso de Maxon con un ecosistema abierto centrado en el creador.

Autograph es ideal para profesionales de distintos sectores que buscan un conjunto completo de herramientas para lograr cualquier objetivo creativo, desde vídeos rápidos para redes sociales hasta activos listos para cine y broadcast. Maxon amplía así el acceso a herramientas profesionales de motion graphics mientras continúa invirtiendo en la integración de su ecosistema y apoyando a la industria del diseño en general.

Maxon se expande a Windows on Arm

Maxon lleva su ecosistema completo a hardware de nueva generación con Windows on Arm, incluyendo la línea de tablets de Dell, Microsoft Surface Pro (Snapdragon X Elite) y otros sistemas compatibles, haciendo sus herramientas de 3D, motion graphics y escultura digital más ubicuas y adaptables a flujos de trabajo modernos.

ZBrush (versión de escritorio), Cinema 4D y las herramientas de Red Giant dentro de Adobe Premiere Pro y After Effects ya están disponibles en dispositivos Windows on Arm. Redshift también es compatible con Windows on Arm con capacidades de renderizado por CPU.

Un ecosistema creativo más abierto

En conjunto, estos anuncios señalan una evolución significativa en la oferta creativa de Maxon. Al expandir herramientas profesionales más allá de los entornos tradicionales de escritorio e introducir niveles gratuitos, más creativos pueden acceder a flujos de trabajo de alto nivel. Aunque las versiones de escritorio de Cinema 4D y ZBrush siguen siendo esenciales para simulaciones avanzadas, escenas de gran escala y pipelines de producción complejos, estas nuevas ofertas móviles proporcionan puntos de entrada relevantes para estudiantes, creadores independientes y profesionales que buscan flexibilidad.

Maxon en NAB 2026

Maxon mostrará las versiones beta de Cinema 4D para iPad y ZBrush para Windows on Arm en NAB 2026 (18–22 de abril), stand N2741. Para más información: https://www.maxon.net/event/nab-show-2026.

Sobre Maxon

Maxon desarrolla soluciones de software potentes pero accesibles para creadores de contenido que trabajan en diseño 2D y 3D, motion graphics, efectos visuales y visualización. Sus líneas de producto incluyen la galardonada suite Cinema 4D de modelado, simulación y animación 3D; la línea Red Giant de herramientas de edición, motion design y cine; el motor de renderizado Redshift; y ZBrush, la solución estándar de escultura digital disponible en escritorio y en iPad.