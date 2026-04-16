MilfShakes x Nicols Joyeros reinventan la leyenda de Sant Jordi con una joya única

Nicols Joyeros Artesanos 1917 y MilfShakes se unen para presentar The Silver Rose, una reinterpretación de la leyenda de Sant Jordi que llega en forma de colgante reversible en plata de ley, en una edición limitada de 80 piezas.

La colaboración nace de una pregunta que nadie se había hecho: ‘¿y si el dragón no era el villano?’ Desde esa perspectiva, MilfShakes construye una narrativa nueva —la del guardián silencioso que protegía un jardín de ochenta rosas, cuya sangre, plata pura, transformó las flores en eternas al caer sobre ellas. Una historia de sacrificio y permanencia que encuentra su forma natural en la joyería.

The Silver Rose es un colgante reversible fabricado artesanalmente en los talleres de Joyería Nicols, firma centenaria con taller propio y referente en joyería artesanal en España. Por un lado, escamas de dragón —fuerza, protección, origen. Por el otro, una rosa —amor, belleza, tradición. Dos símbolos que dialogan entre sí y que encapsulan el corazón de la historia.

Para MilfShakes, este proyecto marca su primera incursión en el mundo de la joyería, confiando en Nicols para llevar su universo creativo a un nuevo territorio con la máxima precisión artesanal. Para Nicols Joyeros, representa la apertura hacia una nueva generación, demostrando que una casa centenaria puede reinventarse sin renunciar a nada de lo que la define.

Esta colaboración es el encuentro entre dos formas de entender la permanencia: la de una firma que lleva más de cien años haciendo piezas que duran para siempre, y la de una marca que convierte cada lanzamiento en un momento irrepetible. Una historia reinterpretada que conecta pasado, presente y futuro a través de una joya atemporal.