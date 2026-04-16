REDEN y Circle Energy desarrollarán hasta 200 MW de almacenamiento en baterías en España

REDEN, actor internacional especializado en soluciones fotovoltaicas y de almacenamiento energético, ha firmado un acuerdo de codesarrollo (JDA) con Circle Energy en España. Ambas compañías desarrollarán conjuntamente hasta 200 MW de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) independientes a escala utility en los próximos años. Como primera alianza de codesarrollo de REDEN para BESS en España, este acuerdo impulsa la ambición del Grupo de expandirse en un mercado prioritario y consolidar el almacenamiento como un pilar de la transición energética en Europa.

Circle Energy cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de energías renovables y almacenamiento, y está formada por directivos senior procedentes de Vector Renewables, además de contar con el respaldo de entidades vinculadas a la gestión y comercialización energética. La compañía combina cobertura nacional, una cartera de proyectos superior a 3 GW (incluyendo hibridaciones con BESS), referencias con inversores internacionales y una política de sostenibilidad alineada con los estándares de REDEN.

«Aliarnos con REDEN es un paso natural para Circle Energy. Compartimos el mismo compromiso con el desarrollo de proyectos de alta calidad, una gobernanza sólida y un enfoque responsable en materia de RSC. Juntos, aportaremos al sistema español activos de almacenamiento financiables, proporcionando flexibilidad, apoyando la integración de las energías renovables y generando valor local», afirmó Vicente Payá, socio de Circle Energy.

Por su parte, Inês Bernardo, Country Manager de REDEN Solar Iberia, señaló: «Las alianzas a largo plazo y el codesarrollo son elementos clave de nuestro modelo de crecimiento en España. El conocimiento local y los valores de Circle complementan el modelo integrado de REDEN, permitiéndonos acelerar una cartera de proyectos de almacenamiento de alta calidad que refuerza la resiliencia de la red, aporta beneficios a las comunidades y avanza hacia un futuro bajo en carbono mediante el despliegue de energía verde».

Un mercado estratégico y una actividad clave para REDEN

España es un mercado estratégico para REDEN, donde el Grupo está acelerando el desarrollo del almacenamiento junto a proyectos fotovoltaicos para dar respuesta a las crecientes necesidades de flexibilidad y facilitar la integración de las energías renovables. Esta alianza complementa la estrategia europea de almacenamiento de REDEN, apoyándose en la experiencia del Grupo en codesarrollo y en su modelo de gobernanza.

Además, el Gobierno de España impulsa el despliegue de sistemas de almacenamiento con el objetivo de alcanzar una capacidad de 12,5 GW en 2030. El mercado está actualmente a la espera de subastas de pagos por capacidad y de la aprobación de un marco de «demanda flexible», prevista para este año. Este mecanismo permitiría a los proyectos de almacenamiento en baterías obtener permisos para consumir electricidad de la red en franjas horarias determinadas, en función de estudios de capacidad de red, facilitando así la prestación de servicios de flexibilidad y apoyando la integración de energías renovables.

Desarrollo responsable con impacto positivo

REDEN y Circle Energy están comprometidas con un desarrollo responsable, basado en altos estándares de cumplimiento, una relación transparente con los actores locales y un impacto social y medioambiental positivo —desde la biodiversidad y el uso del suelo hasta la creación de empleo y valor local—. Este enfoque es coherente con los compromisos y valores de RSC de REDEN en todos los mercados en los que opera.