Sports Emotion abre en el Boulevard de Vitoria las mayores tiendas de fútbol y baloncesto de la ciudad

Sports Emotion, empresa líder en el sector del deporte, refuerza su presencia en el norte de España con la apertura simultánea de las tiendas Fútbol Emotion y Basketball Emotion en el Centro Comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, prevista para mañana, día 17 de abril. Con este movimiento, la compañía da un paso más en su ambicioso plan de expansión nacional, consolidando su posicionamiento como líder en retail deportivo especializado.

Las nuevas tiendas no solo suponen la llegada de ambas enseñas a la ciudad, sino que se convertirán en los mayores espacios especializados en fútbol y baloncesto de Vitoria, ofreciendo una propuesta diferencial centrada en la experiencia del cliente, la especialización y la conexión con la comunidad deportiva local.

En este contexto, desde Sports Emotion destacan que esta apertura «representa un paso clave en la estrategia de crecimiento del grupo, acercando el modelo de la compañía a nuevas ciudades y creando espacios donde los deportistas puedan vivir su pasión de una forma única». La compañía continúa así desplegando su ecosistema omnicanal, en el que la tienda física juega un papel fundamental como punto de encuentro y experiencia.

Ambos establecimientos han sido diseñados bajo un concepto innovador que combina producto técnico, equipaciones oficiales, calzado especializado y propuestas lifestyle, junto a un servicio de asesoramiento experto. Todo ello con el objetivo de ir más allá de la compra y convertir cada visita en una experiencia diferencial.

Por su parte, desde el El Boulevard subrayan que la llegada de estas marcas «refuerza la oferta comercial del centro y su posicionamiento como un referente en deporte y ocio en Vitoria y como punto de encuentro para la comunidad vinculada al deporte».

Con motivo de la inauguración, Sports Emotion ha diseñado una potente estrategia de activación para generar impacto desde el primer día. Durante el fin de semana de apertura, los clientes podrán disfrutar de un 10% de descuento adicional en toda la tienda, así como de activaciones especiales pensadas para los más apasionados del deporte.

De este modo, los primeros 50 visitantes que acudan vestidos de futbolistas en Fútbol Emotion y los primeros 50 que lo hagan caracterizados como jugadores de baloncesto en Basketball Emotion recibirán un balón de regalo, en una iniciativa que busca fomentar la participación y generar una experiencia memorable y compartible.

Con esta doble apertura, Sports Emotion continúa consolidando su modelo de negocio basado en la especialización, la innovación y la creación de experiencias en tienda, reforzando su papel como uno de los principales actores del retail deportivo en España.

Sobre Sports Emotion

Sports Emotion es un referente en la venta omnicanal especializada en material deportivo en el sur de Europa, que integra tres verticales: Fútbol Emotion, fundada en 2001 en Aragón y líder en equipamiento de fútbol; Basketball Emotion, lanzada en 2023 con el objetivo de convertirse en el principal referente en baloncesto; y Running Emotion, su nueva apuesta estratégica centrada en el universo del running. Con una red de tiendas físicas en España, Italia y Portugal y un ecommerce con alcance global, la compañía destaca por ofrecer una experiencia de compra diferencial, combinando producto, asesoramiento experto y espacios experienciales. Todas sus marcas forman parte del grupo Tansley, un ecosistema orientado a hobbies y estilos de vida que ha impulsado su crecimiento, apoyado además en una sólida comunidad de millones de seguidores y clientes.