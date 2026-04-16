wecity firma su mejor mes y acelera la transformación del ahorro en inversión inmobiliaria directa

wecity, la plataforma de financiación alternativa y participativa inmobiliaria líder en ratio de devolución en Europa (58 %), ha cerrado el mes de marzo de 2026 como el periodo de mayor actividad de su historia. Este hito no solo marca un récord de volumen para la compañía, que ha logrado ayudar a financiar 15 millones de euros en cuatro semanas, sino que evidencia la madurez de un modelo de financiación que está transformando el ahorro en inversión inmobiliaria directa.

En un contexto donde los productos tradicionales de ahorro afrontan una fuerte tendencia inflacionista, la compañía ha completado en marzo la financiación de 10 nuevos proyectos de vivienda y activos residenciales en nodos estratégicos de la península ibérica.

Hace un año, en este mismo mes, wecity ayudaba a financiar un poco más de 7 millones de euros a través de 7 proyectos, 6 millones más que en marzo de 2024. Datos que ponen de manifiesto una clara tendencia en alza de la financiación alternativa y participativa en el mercado inmobiliario.

En palabras de Antonio Mañas, CEO de wecity: «Se trata de un cambio de paradigma, que se ha venido generando en los últimos años, donde el ahorrador español ya no es un mero espectador, sino que quiere ser un actor directo de la economía real. Y, en este escenario, la financiación alternativa y participativa se posiciona de manera cada vez más sólida como un elemento clave en el mercado inmobiliario».

«Sin duda —añade—, es un orgullo que un proyecto como el que comenzamos hace un lustro, y que nació con la vocación de conectar a promotores que necesitan financiación con inversores en busca de oportunidades para hacer crecer su dinero y diversificarlo, hoy pueda alcanzar estas cifras. Una muestra más de uno de los objetivos de wecity: hacer que la inversión en Real Estate sea cada vez más accesible para las personas».

El récord de marzo coincide con la gran acogida de AInvest, la herramienta de inversión automatizada de wecity. Esta funcionalidad ha permitido que, en este mes de máxima actividad, los inversores hayan podido posicionarse en los proyectos de forma instantánea, permitiéndoles aprovechar las mejores oportunidades que, por su alta demanda, suelen cerrarse en pocos minutos.

Con más de 236 millones de euros financiados desde su origen, wecity comienza el segundo trimestre del año con una sólida cartera de proyectos y el objetivo de seguir liderando la transición hacia un modelo financiero más transparente y conectado con la sociedad.

Sobre wecity

wecity es una plataforma digital española de crowdfunding inmobiliario, con presencia también en Portugal, que conecta a promotores e inversores en un ecosistema digital. En los últimos cinco años, la compañía ha conseguido financiar 236 millones de euros a través de 178 proyectos inmobiliarios. Hoy en día es líder en ratio de devolución de préstamos en el mercado europeo de financiación participativa. Cabe destacar que wecity es un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Europea de Valores de Mercados (AEVM/ESMA).