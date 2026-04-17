Carlos Taboada, nombrado Oficial de la Ordre des Coteaux de Champagne

Carlos Taboada ha sido nombrado Oficial (Officier) de la prestigiosa Ordre des Coteaux de Champagne, consolidándose como una de las figuras clave en la difusión del Champagne en España. El head sommelier de Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel, Madrid, responsable de que el hotel se haya convertido en templo y lugar de referencia para los que buscan emocionarse con el vino, recibe así uno de los reconocimientos más exclusivos de su profesión, en reconocimiento a su trayectoria excepcional y su compromiso sostenido con la cultura del Champagne.

En la gala, celebrada en el prestigioso Hótel de Poulpry; maison des Polytechniciens de París, Taboada se convirtió en el único español en ostentar este reconocimiento, recibido ante los propietarios de las principales y más importantes bodegas de Champagne, así como las personas más influyentes de este ámbito.

Alexandra de Nonancourt, dueña del prestigioso Champagne Laurent Perrier, fue la encargada de entregar la medalla a Taboada y de poner en valor su talento y trayectoria. El nombramiento y su inclusión en la élite del Champagne supone el reconocimiento a una vida profesional marcada por la excelencia, el conocimiento profundo del producto, un acercamiento desde la calidez humana y una labor constante de divulgación, posicionándolo entre los grandes embajadores del Champagne en el mercado español.

La Ordre des Coteaux de Champagne, institución histórica de origen francés, reúne a influyentes perfiles del vino, la gastronomía y la comunicación de todo el mundo. El acceso al rango de Oficial no solo requiere años de vinculación previa como Caballero, sino también una contribución significativa a la proyección y prestigio del Champagne en el ámbito profesional. Este hito refuerza, además, el creciente peso de España dentro del universo del Champagne, donde perfiles altamente cualificados como el suyo contribuyen a elevar el nivel de conocimiento y apreciación entre profesionales y consumidores.

Desde la llegada de Taboada a Santo Mauro, más de 1.000 referencias pasan al año por su carta, una colección no supeditada a los habituales catálogos de las poderosas distribuidoras, que rechaza imposiciones, hecha totalmente a mano y sin condicionantes internos ni externos. Así, Taboada evita depender de marcas concretas y centrarse más en la uva, la variedad y la zona y así estar preparado para responder y proponer equivalentes a cualquier solicitud. De este modo, el head sommelier de Santo Mauro ha conseguido encarnar a la perfección el espíritu y el carácter único del hotel, capaz de combinar la solemnidad de su exclusivo entorno palaciego con la cercana y artesanal concepción de la restauración que casi ha quedado en desuso. En sus manos, el Santo Mauro se ha posicionado en lo más alto del circuito para apasionados del vino, también para los amantes de los espumosos, que siempre encuentran un lugar de privilegio en la emocionante e imprevisible carta del hotel.

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