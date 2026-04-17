  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

MCC Banking consolida su propuesta de banca digital con foco en seguridad y empresas

La oferta pública de MCC Banking sitúa la innovación, la tecnología y la seguridad en el centro de su posicionamiento. La entidad presenta una propuesta orientada tanto a clientes particulares como a pymes, startups y empresas, con servicios financieros integrados y alcance internacional

MCC Banking consolida su propuesta de banca digital con foco en seguridad y empresas
Archivado en: Notas de Prensa

MCC Banking refuerza su presencia digital con una propuesta de servicios financieros que, según su web corporativa, integra cuentas corrientes, tarjetas, inversiones, préstamos, gestión de patrimonio y seguros. 

La entidad define además su oferta a partir de cuatro ejes principales: innovación, tecnología, seguridad y eficacia, dentro de un modelo de banca digital pensado para ofrecer experiencias fluidas, transacciones seguras y acceso permanente a servicios personalizados.

En su presentación pública, MCC Banking también destaca herramientas de seguimiento integrado de pagos y un panel privado con analítica financiera, concebidos para centralizar la información esencial del cliente en un solo entorno. 

A ello se suma un enfoque de seguridad que incluye encriptación robusta, autenticación multifactor y monitoreo proactivo para proteger la información sensible y las transacciones.

«En MCC Banking trabajamos para ofrecer una experiencia financiera más ágil, segura y accesible, adaptada tanto a clientes individuales como a empresas que necesitan soluciones claras, eficientes y preparadas para un entorno cada vez más digital», señala  Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

MCC Banking orienta su oferta a pymes, startups y empresas consolidadas
Uno de los elementos más consistentes del posicionamiento de MCC Banking es su orientación a empresas de distintos tamaños. 

La propia web de la entidad indica que sus servicios están diseñados para pymes, startups y empresas establecidas, con soluciones simplificadas, apoyo personalizado, opciones escalables y acompañamiento estratégico para una gestión financiera más eficiente. 

Esta amplitud de enfoque permite a la organización proyectar una propuesta útil tanto para la operativa diaria como para etapas de crecimiento y consolidación empresarial.

La compañía también publica indicadores corporativos que refuerzan ese relato institucional: una sede central en los Países Bajos, 50K transacciones diarias, operaciones en más de seis continentes y un 99% de clientes satisfechos. 

En conjunto, esos datos apuntalan una narrativa de escala, cobertura y confianza, alineada con una visión de banca de nueva generación.

«Nuestro objetivo es combinar tecnología, seguridad y servicio para que tanto las personas como las empresas puedan gestionar sus finanzas con mayor visibilidad, control y confianza», afirma Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

De cara a su evolución, MCC Banking proyecta una propuesta centrada en servicios bancarios a prueba de futuro, gestión inteligente del dinero y soluciones adaptadas a distintos perfiles de cliente. Con este enfoque, MCC Banking refuerza una propuesta financiera integrada en la que la seguridad, la usabilidad y la escalabilidad ocupan un lugar central.

MCC Banking es una entidad que, según su sitio web corporativo, ofrece cuentas corrientes, tarjetas, inversiones, préstamos, gestión de patrimonio y seguros. La organización sitúa la innovación, la tecnología, la seguridad y la eficacia entre los pilares de su propuesta, y afirma operar con sede central en los Países Bajos y actividad en más de seis continentes.

Su misión pública es redefinir la banca y ayudar a individuos y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones innovadoras, servicio personalizado e integridad. 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PERFUMES Y FRAGANCIAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]