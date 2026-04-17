El principal centro turístico de Tailandia da paso a una «Heaven City» global, con Dusit Ajara Hua Hin

Idealmente ubicada a unas tres horas de la capital Bangkok, Hua Hin está pasando a ser una ciudad celestial, «Heaven City», y un destino mundial de primer orden para un estilo de vida de alto nivel e inversión inmobiliaria estratégica. Impulsada por su sólido desarrollo de infraestructuras y su giro hacia un bienestar de clase mundial, se ha convertido en la principal opción para aquellos particulares con un elevado patrimonio —HNWIs— que buscan naturaleza virgen, tranquilidad y lujo moderno, quedando grandes metrópolis internacionales a su alcance.

La visión «Heaven City» se basa en una definida hoja de ruta estatal, incluyendo una línea ferroviaria de doble vía operativa para 2026, la autopista M8, así como la ampliación internacional del aeropuerto de Hua Hin para 2027. Conectando estratégicamente Bangkok y el Corredor Económico del Sur, Hua Hin está emergiendo como centro mundial de turismo wellness y como puerto seguro para HWNIs e inversores exigentes.

Más allá de infraestructura, Hua Hin ofrece un ecosistema de estilo de vida, desde un centro médico de categoría mundial con asistencia sanitaria multilingüe y educación internacional de élite hasta un paraíso para golfistas con campos de competición, una región vinícola de clase mundial, efervescentes ambientes artísticos y creativos mercados nocturnos. Con el atractivo de centros comerciales de lujo y parques acuáticos internacionales, es un refugio para todas las generaciones, convirtiendo las residencias de marca de Hua Hin en activos cada vez más codiciados por compradores tanto locales como internacionales.

El pináculo de esta evolución lo constituye Dusit Ajara Hua Hin. Desarrollada por Dusit Estate, de Dusit International, una marca hotelera reconocida mundialmente, esta residencia de marca de ultralujo se basa en la visión de Dusit de redefinir el estilo de vida de lujo a través de experiencias integradas y centradas en la hospitalidad, como queda reflejado en su emblemático complejo de uso mixto en Bangkok, Dusit Central Park. Descansa sobre un terreno privilegiado de casi 8 acres (aprox. 3,2 hectáreas) y cuenta con 96 residencias exclusivas provistas de acceso privilegiado a la playa, dentro del recinto de Dusit Thani Hua Hin. Diseñado para un estilo de vida multigeneracional, se erige como el primer proyecto residencial de baja altura de Asia desarrollado según el estándar «Fitwel: Low-Rise Residential», una certificación líder mundial basada en evidencias, centrada en mejorar la salud y el bienestar mediante entornos interiores optimizados. El proyecto promueve el bienestar sostenible mediante su enfoque de baja densidad. Su distintivo concepto «Bridging Oasis» ofrece más del 60 % de zonas verdes, conectando fluidamente siete edificios a través de un exuberante diseño paisajístico. Los residentes disfrutan de una completa gama de servicios, que incluye experiencia acuática de cinco zonas, club, sala wellness, área infantil y zonas de ocio.

La genuina distinción de Dusit Ajara Hua Hin reside en su gentil hospitalidad. Respaldada por el legado de 77 años de Dusit, su gestión inmobiliaria profesional garantiza el valor a largo plazo, lo que se traduce en una elevada liquidez de los activos y en un fiable «dividendo de estilo de vida», contando con el apoyo de un equipo específico de gestión de alquileres.

Dusit Ajara Hua Hin es más que una residencia. Se trata de una «colección de edición limitada»: un activo de bajo riesgo y alto crecimiento que ofrece un estilo de vida de lujo atemporal y un valor sostenible a largo plazo para un limitado número de familias.

Para más información, visitar https://www.dusitajara.com/landingpage