IAS ANALYSIS lanza el analizador MONET-R FT-NIR: un hito en la instrumentación de laboratorio de alta gama

IAS Global Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento mundial del analizador MONET-R FT-NIR, un instrumento de alto rendimiento de nivel de laboratorio, desarrollado íntegramente con tecnología propia y diseñado para redefinir la detección inteligente en múltiples industrias.

El anuncio se realizó durante un evento transmitido en vivo para conmemorar el décimo aniversario de la compañía.

Diseñado desde cero y con propiedad intelectual propia, MONET-R representa un avance significativo en la tecnología FT-NIR (espectroscopía de transformada de Fourier en el infrarrojo cercano). Aborda desafíos históricos relacionados con la representatividad de las muestras, la estabilidad espectral, el control del interferómetro y la consistencia entre instrumentos. Además, integra la tecnología de edge computing, impulsada por inteligencia artificial, y una arquitectura basada en agentes de IA.

MONET-R ha sido galardonado con el prestigioso iF Design Award 2026 (Alemania), uno de los máximos reconocimientos internacionales en diseño industrial, que destaca su perfecta combinación de ingeniería de precisión y diseño centrado en el usuario.

Concebido para su aplicación en la alimentación animal, la industria química y el procesamiento de granos y aceites, así como en entornos académicos y de investigación, MONET-R garantiza una precisión excepcional y una óptima transferibilidad de modelos.

Entre sus principales atributos de rendimiento se incluyen un detector InGaAs de enfriamiento profundo, un interferómetro de cubo de esquina sin fricción con más de 100.000 horas de vida útil y un chasis sellado de aleación de aluminio con clasificación IP65, que garantiza una fiabilidad robusta incluso en entornos exigentes.

«Art of Insight»: el arte del conocimiento

MONET-R encarna el compromiso de IAS ANALYSIS de hacer que la espectroscopía de alta gama sea accesible, inteligente y competitiva a nivel global.

La compañía también anunció iniciativas de colaboración abiertas, entre ellas una base de datos espectral compartida de infrarrojo cercano, estándares de modelado abiertos y un programa de apoyo a la investigación para jóvenes científicos.

Con MONET-R, IAS Global Co., Ltd. continúa impulsando el desarrollo de sus tecnologías espectrales, ampliando sus aplicaciones a nivel mundial y generando valor tangible al llevar la precisión de laboratorio a las industrias que la necesitan.

Acerca de IAS Global Co., Ltd.

IAS Global Co., Ltd. (marca: IAS ANALYSIS) es una empresa tecnológica especializada en la investigación, el desarrollo y la industrialización de instrumentos espectroscópicos avanzados. Con un enfoque centrado en la innovación y las asociaciones internacionales, IAS ANALYSIS impulsa el análisis inteligente en agricultura, productos químicos, procesamiento de alimentos y otras industrias.