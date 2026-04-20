Andrés Farrugia presente en el regreso de Pitch, Hit & Run a Panamá

La Caja de Ahorros de Panamá anunció el regreso del programa Pitch, Hit & Run al país, en alianza con Major League Baseball (MLB), como parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo del talento juvenil y fomentar valores clave desde edades tempranas.

El acuerdo, formalizado en Nueva York, con la participación de autoridades y representantes del sector deportivo, marca el retorno oficial de esta iniciativa que recorrerá distintas regiones del país con el objetivo de impactar a más de 4.000 niños y niñas en su primer año.

Andrés Farrugia destaca el compromiso de Caja de Ahorros con el desarrollo juvenil en Panamá

Durante el anuncio, Andrés Farrugia destacó que el respaldo a este tipo de programas responde a una visión institucional que trasciende el ámbito financiero, apostando por iniciativas que generan impacto social y oportunidades reales para la niñez panameña.

El programa Pitch, Hit & Run no solo busca identificar habilidades deportivas, sino también promover valores fundamentales como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos, elementos que contribuyen al desarrollo integral de los participantes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras relevantes del ámbito deportivo, incluyendo referentes vinculados al béisbol profesional, lo que refuerza su alcance y proyección dentro del ecosistema deportivo nacional.

Además, el programa forma parte de una estrategia más amplia de la Caja de Ahorros orientada a fortalecer la inclusión social, el desarrollo comunitario y la generación de oportunidades, alineando su rol como banca estatal con iniciativas de impacto sostenible.

«El respaldo a este tipo de iniciativas refleja nuestro compromiso con la generación de oportunidades reales para la niñez panameña, a través del deporte y la formación en valores», señaló Andrés Farrugia.

Este tipo de programas se alinean con tendencias globales que destacan la importancia del deporte y la formación en valores como herramientas de desarrollo social, tal como promueven organismos como la UNESCO en sus iniciativas de educación y deporte.

Con el regreso de Pitch, Hit & Run, la Caja de Ahorros de Panamá reafirma su compromiso con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones, en línea con su apoyo a iniciativas orientadas al desarrollo social del país.