Idole Group alcanza los 500.000 euros y prevé duplicar ingresos en 2026

Idole Group, fundada por Guillem Ramos García y Alex Tinoco Chico en Barcelona, ha cerrado 2025 con una facturación de 500.000 euros. La compañía está formada por las líneas de negocio Idole Corporate e Idole Academy, fundadas en 2023 y 2024, y que cuentan hoy con 40 empresas y 320 alumnos, respectivamente.

Con un EBITDA general del 45%, Idole Academy aporta actualmente el 70% del volumen de negocio del grupo, frente al 30% de Idole Corporate. En 2026, el grupo prevé alcanzar el millón de euros de ingresos, un 50% más que en 2025, impulsado por el desarrollo de planes de salud estratégicos para empresas y multinacionales a nivel nacional, basados en una metodología holística orientada a transformar el entorno laboral en un ecosistema de alto rendimiento y saludable.

En un contexto en el que el absentismo laboral ha alcanzado máximos históricos en España -con 53,7 procesos de baja por cada 1.000 trabajadores y una tendencia creciente desde 2018- y donde solo el 9% de los empleados se declara comprometido con su trabajo, según datos de Gallup, las empresas se enfrentan a un doble reto: cuidar la salud de sus equipos y reforzar su vínculo con la organización. En este escenario, Idole Corporate impulsa soluciones de bienestar corporativo orientadas a prevenir bajas laborales y fortalecer el sentimiento de pertenencia en las compañías, con un enfoque 360º, que combina salud física, formación en bienestar mental -con una creciente demanda en el último año- y acciones de cohesión grupal, como team building.

Como explica Alex Tinoco Chico, cofundador de Idole Group, «la compañía implementa planes de salud corporativa que actúan de forma preventiva, convirtiendo el cuidado del talento en el activo más rentable y diferencial de la organización». Bonificables por FUNDAE y tramitados por Idole Corporate, estos servicios se desarrollan principalmente en formato presencial (90%), con un 10% en modalidad online. A nivel nacional, Catalunya concentra el 80% de los eventos, frente al 20% registrado en la Comunidad de Madrid.

Impulsando formación en bienestar corporativo

En paralelo, los fundadores prevén crecer un 50% hasta alcanzar los mil alumnos en Idole Academy, su consultoría de formación online en bienestar corporativo dirigida a profesionales de la salud que quieren ofrecer sus servicios a empresas. Con una metodología basada en un acompañamiento práctico de doce meses, la escuela combina tres ejes: sesiones privadas, reuniones grupales y formación técnica del campus.

«Idole Academy está diseñado para que, entre el segundo y el tercer mes, los alumnos puedan conectar directamente con empresas. Unimos mentorización personalizada con servicios como la gestión de alta en Fundae, asegurando que el alumno avance con seguridad y en contacto con el mercado laboral desde el primer momento en el que se matricula», afirma Guillem Ramos García, cofundador de Idole Group.

De entrenadores personales a referentes empresariales

Guillem Ramos García es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por Blanquerna – Universitat Ramon Llull, con un grado superior en Actividades físico deportivas, mientras que Alex Tinoco Chico cuenta con un grado superior en Administración y Finanzas y otro grado superior en Actividades Físico-Deportivas. Ambos se conocieron a través de las redes sociales y mantuvieron su primer encuentro en el gimnasio que Guillem Ramos gestionaba, donde surgió la idea de emprender juntos. Para ello, invirtieron menos de dos mil euros para diseñar la web y fundar la sociedad.

Durante más de una década habían trabajado como entrenadores personales, especializados en salud y transformación física funcional para mayores de 30 años. Su experiencia directa con clientes les permitió detectar nuevas oportunidades en el ámbito empresarial. Impulsados por el conocimiento de la formación bonificada, decidieron dar el salto al bienestar corporativo. Hoy cuentan con una plantilla de siete empleados y dan trabajo de manera indirecta a otros veinte trabajadores. Además, recientemente han sido seleccionados como ejemplo de empresa de bienestar corporativo, en Jen Labs, iniciativa impulsada por José Elías, y en el podcast de Romuald Fons.

Acerca de Idole Group

Idole Group es una compañía especializada en bienestar corporativo con sede en Barcelona, formada por las unidades de negocio Idole Corporate e Idole Academy. A través de Idole Corporate, ofrece servicios de bienestar corporativo 360º para empresas, mientras que, con Idole Academy, impulsa la formación de profesionales de la salud interesados en desarrollar su actividad en el ámbito empresarial. La compañía trabaja actualmente con empresas y profesionales en toda España, consolidando su posicionamiento en el sector del bienestar corporativo.

Más información: https://ihccorporate.com » https://idolehealthcare.com