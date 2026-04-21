Atos integra Google Threat Intelligence en los 17 SOC mundiales y en sus servicios de inteligencia

En un entorno de amenazas cada vez más complejo, las empresas necesitan inteligencia operativa en tiempo real que les permita proteger su transformación impulsada por la IA, en línea con sus objetivos de soberanía digital.

Al integrar Google Threat Intelligence en sus 17 centros de operaciones de seguridad (SOC), en su Threat Research Center y en sus servicios basados en inteligencia, la compañía ofrece a sus clientes información práctica asistida por IA y respaldada por la escala de Google, acelerando la detección y la respuesta y reduciendo los falsos positivos. Esta colaboración transforma señales globales en protección concreta y en decisiones más rápidas y seguras para los equipos de defensa.

Google Threat Intelligence está plenamente integrado en las operaciones globales de seguridad de Atos, que combinan centros nearshore y offshore operativos 24/7 en todo el mundo, permitiendo anticiparse a las amenazas actuales.

Atos ofrecerá:

Mayor conocimiento de las amenazas – Gracias al acceso al amplio repositorio de inteligencia de Google, Atos proporciona a sus clientes información operativa en tiempo real y en tiempo real sobre nuevas amenazas, permitiéndoles adoptar medidas proactivas frente a posibles ataques.

– Gracias al acceso al amplio repositorio de inteligencia de Google, Atos proporciona a sus clientes información operativa en tiempo real y en tiempo real sobre nuevas amenazas, permitiéndoles adoptar medidas proactivas frente a posibles ataques. Mejora de la eficiencia operativa – La colaboración optimiza las operaciones de seguridad, permitiendo a las organizaciones centrarse en decisiones de alto valor en lugar de en la gestión de datos. Este incremento de eficiencia se traduce en tiempos de respuesta más rápidos, menores costes y una mayor productividad en la gestión de amenazas.

– La colaboración optimiza las operaciones de seguridad, permitiendo a las organizaciones centrarse en decisiones de alto valor en lugar de en la gestión de datos. Este incremento de eficiencia se traduce en tiempos de respuesta más rápidos, menores costes y una mayor productividad en la gestión de amenazas. Sólida protección frente al riesgo digital – Los clientes se benefician de capacidades integrales de monitorización, como el seguimiento de credenciales, la protección frente a la suplantación de dominios y la prevención de fugas de datos, reforzando así su defensa frente a los riesgos digitales.

– Los clientes se benefician de capacidades integrales de monitorización, como el seguimiento de credenciales, la protección frente a la suplantación de dominios y la prevención de fugas de datos, reforzando así su defensa frente a los riesgos digitales. Soluciones de seguridad personalizadas – La integración de Google Threat Intelligence en los marcos de seguridad existentes de Atos permite desarrollar soluciones a medida, diseñadas para responder a las necesidades específicas de distintos sectores y organizaciones de cualquier tamaño.

Günter Koinegg, director global de Servicios de Ciberseguridad de Atos, afirmó: «Google Threat Intelligence supone una valiosa incorporación a nuestro Threat Research Center, al combinar analítica avanzada, inteligencia artificial y experiencia humana. Nuestra capacidad de inteligencia de amenazas transforma enormes volúmenes de datos de seguridad en conocimiento operativo en tiempo real, y constituye la base de nuestros servicios de detección, investigación y respuesta orientados a amenazas. Google Threat Intelligence refuerza la visibilidad sobre amenazas y ayuda a los expertos de nuestros SOC a responder en tiempo real mediante orquestación y automatización impulsadas por IA».

Desde hace más de 25 años, Atos se sitúa a la vanguardia de la ciberseguridad con una oferta integral de servicios que abarca desde consultoría estratégica hasta pruebas de seguridad, protección de entornos híbridos cloud, seguridad de identidad, seguridad OT, detección, investigación y respuesta ante amenazas, así como soluciones emergentes como la criptografía postcuántica. Atos incorporó capacidades de detección y clasificación basadas en IA en su servicio MDR ya en 2020.