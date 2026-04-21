Fuerte Group Hotels apuesta por la tecnología de Oyra by Transfers and Experiences para enriquecer la experiencia del viajero

Entre las propuestas figuran desde exclusivos day pass frente al Mediterráneo, hasta talleres artesanales, rituales de bienestar y tratamientos de alta cosmética en el spa, todo concebido para convertir cada instante en una experiencia excepcional, al alcance de un solo clic.

A 3 de marzo de 2026. Fuerte Group Hotels ha firmado una alianza estratégica con la plataforma tecnológica especializada en la digitalización y comercialización de experiencias OYRA Transfers and Experiences, reforzando su apuesta por la innovación, la hospitalidad experiencial y la digitalización de sus servicios.

Esta colaboración consolida la estrategia del grupo de evolucionar hacia un modelo de estancia más integral, en el que cada una de sus marcas – El Fuerte Marbella, Daia Slow Beach Hotels, Amàre Hotels y Fuerte Hoteles- continúe desarrollando propuestas diferenciadas dentro del segmento vacacional premium, combinando identidad, estilo de vida y conexión con el destino.

Tendencias 2026: el turismo experiencial se consolida

La alianza se inscribe en el contexto actual del turismo de lujo y vacacional premium, donde el viajero busca experiencias más personalizadas, cómodas y significativas, especialmente en destinos mediterráneos de costa. El nuevo consumidor valora el bienestar, la autenticidad local y el acceso privilegiado a servicios exclusivos, impulsando a las marcas hoteleras a integrar tecnología y hospitalidad para ofrecer recorridos de cliente más fluidos y coherentes con su posicionamiento. En este sentido, Fuerte Group Hotels refuerza su rol como referente en hospitalidad premium en Andalucía e Ibiza, consolidando su visión de los hoteles como espacios abiertos al destino y a sus visitantes, estén alojados o no.

Según Marta Álvarez Luque, directora general asociada de Fuerte Group Hotels: «el cliente vacacional premium busca hoy experiencias más fluidas, personalizadas y coherentes con su estilo de vida. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a cada momento de la estancia, integrando tecnología y hospitalidad para que todo resulte natural, sencillo y personalizado según sus preferencias. Esta evolución nos permite reforzar el peso de las experiencias complementarias dentro de nuestra propuesta de valor, abriendo nuestras propuestas tanto a huéspedes como a visitantes y residentes, y consolidando el papel del hotel como punto de encuentro y referente experiencial en cada uno de los destinos donde estamos presentes».

Por su parte, David Gil, CEO de OYRA Hotels, afirma: «con esta colaboración ayudamos a Fuerte Group Hotels a optimizar sus canales de venta, incrementar los ingresos derivados de servicios complementarios y mejorar la eficiencia operativa. Nuestro objetivo es convertir la digitalización en una ventaja competitiva para las empresas y en una experiencia más fluida y personalizada para el cliente final».

Los hoteles como referente experiencial y punto de encuentro de los destinos

Entre las experiencias figuran desde exclusivos day pass frente al Mediterráneo, hasta talleres artesanales, rituales de bienestar y tratamientos de alta cosmética en el spa, todo concebido para convertir cada instante en una experiencia excepcional, reservable de forma ágil y digital.

En este contexto, el grupo hotelero refuerza su propuesta experiencial diferenciándola por marcas, consolidando su papel como dinamizador de la vida del destino. Así, en Daia Slow Beach Hotel se consolidan experiencias vinculadas al bienestar, la desconexión y el slow living; mientras que en Amàre Hotels, cuyos hoteles están en Ibiza, Marbella y, a partir de esta primavera, en Sancti Petri (Cádiz), se impulsan propuestas de estilo de vida ligadas a la música, el arte y la cultura, transformando los espacios del hotel en escenarios de encuentro frente al mar.

Por su parte, El Fuerte Marbella potencia su conexión con el entorno a través de experiencias gastronómicas Premium y momentos sensoriales inspirados en el Mediterráneo, mientras que los establecimientos que Fuerte Hoteles tiene en Cádiz y en Huelva incorporan actividades de ocio y entretenimiento familiar, especialmente orientadas al público infantil, a actividades de protección del medioambiente y a la gastronomía local. De este modo, Fuerte Group Hotels consolida un modelo de hospitalidad en el que los hoteles se posicionan como referentes experienciales del destino.